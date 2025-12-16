С наступающим годом Лошади! Смешные и оригинальные тосты для семьи, друзей и коллег

Развеселите свою компанию прикольными пожеланиями на Новый год

Новогодние тосты для семьи

За то, чтобы наша семья была как новогодняя елка: крепко стояла на ногах, росла до небес, и чтобы каждый ее огонек символизировал нашу любовь и поддержку друг друга!

Мои дорогие, самые любимые, с Новым годом Вас! Вы — частички моей души и я искренне каждому желаю быть счастливым в этом мире. Пусть беда не касается нашего дома, лишь любовь и забота царит в нашей семье, а мы всегда все будем друг у друга!

Дорогое и любимое мое семейство, примите от меня самые-самые теплые поздравления с Новым годом! Очень всех вас люблю! Желаю каждому из вас исполнения желаний и хорошего настроения. Будьте дружны, цените и уважайте друг друга.

Новый год — это теплый семейный праздник! Праздник уюта и гармонии, предвкушения чего-то доброго и волшебного. Так пусть наша семья будет всегда крепкой и любящей, а Новый Год принесет только хорошие впечатления.

Новогодние тосты для друзей

Если вдруг кто-то сегодня "уронит" лицо в салат — не беда: овощные маски только молодят. Пусть все, кто собрался здесь, вступят в Новый год красивыми, сияющими и неизменно на позитиве!

Говорят, в одну реку нельзя войти дважды — точно так же невозможно дважды пережить один и тот же Новый год. Поэтому, дорогие друзья, давайте проживем эту новогоднюю ночь ярко, весело и незабываемо — чтобы весь 2026-й вспоминать это с улыбкой!

Пусть эти новые 365 дней станут лучше всех прошедших, пусть новые 12 месяцев подарят надежду и уверенность в светлом будущем, а каждая минута жизни будет ярче, радостней и веселей. С Новым Годом!

Поднимем бокалы за год Лошади 2026 — год скорости, смелости и вдохновения! Пусть он унесёт прочь все тревоги, оставив лишь светлые надежды, тёплые встречи и добрые перемены. Желаю, чтобы в этом году Лошади каждый ваш шаг был уверенным, а каждый поворот судьбы — к лучшему!

Новогодние тосты для коллег

С Новым годом! За то, чтобы дедлайны были такими же мягкими, как новогодние подушки, а премии – такими же большими, как наши амбиции!

Желаю в год Лошади, чтобы мы жили, как породистые скакуны, а не пахали, как кони, пусть удача несется к нам галопом, деньги пасутся рядом, любовь не брыкается!

Ну что, коллеги, выпьем за наши будущие успехи и нескучную жизнь! Пусть все идет своим чередом, но только в правильном направлении!

Уважаемые коллеги! Предлагаю выпить за то, чтобы все в Новом году было слаженно и стабильно: уют в доме, крепкое здоровье, много-много планов для отдыха, и новые успехи в рабочих делах.

Смешные новогодние тосты

Если елка стоит до марта, это не потому, что лень ее выносить, а потому что не хочется расставаться с праздником. Так пусть же в новом году праздник будет каждый день, а елка станет комнатным растением!

Новогодние тосты для друзей

Поднимем бокалы за Новый год Лошади! Пусть она несется в нашу жизнь с ветром удачи, обгоняет все заботы и приносит столько радости, что даже седла нам не хватит!

Поднимем бокалы за праздник! Пусть в новом году все наши ошибки старого года станут смешными историями, а удача, веселье и вкусная еда будут с нами каждый день!

