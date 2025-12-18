Пусть Лошадка принесет нам счастье и везенье! Забавные и смешные поздравления с Новым годом 2026

Удивите родных, друзей и близких оригинальными поздравлениями

До наступления Нового 2026 года, символом которого станет Красная Огненная Лошадь, осталось всего две недели. Этот год обещает быть ярким и полным энергии, поэтому надеемся на мир, победу и теплые моменты, не скупясь на приятные пожелания друг другу.

"Телеграф" подготовил подборку забавных и оригинальных поздравлений на Новый 2026 год. Подарите родным, близким, друзьям и коллегам хорошее настроение и правильный настрой на год Лошади!

Смешные и прикольные поздравления с Новым годом 2026

Поздравляю с годом Лошади! Пусть она везет вас не на работу, а на отдых, и не по кругу, а только вперед — к богатству, любви и отпуску раз в месяц! Пусть хвост удачи будет всегда рядом, а копыто проблем — пусть мимо проскачет!

***

Ну что, готовьте седло, натягивайте улыбку и держитесь крепче — в 2026 нас ждет крутая скачка! Пусть Лошадка будет не дикой, а преданной — чтоб носила не по кочкам, а прямо к премиям, отдыху и веселью. Пусть никто не тянет за поводья, кроме вдохновения, а все спотыкачки остаются в прошлом.

***

Цок-цок-цок, спешит Лошадка,

Смело дышит Змейке в пятки.

С Новым годом поздравляю,

Мира и добра желаю.

И энергии потоков,

Долгожданных новостей,

И красивых эпилогов,

Вечеринок у друзей!

***

С годом Лошади 2026

Пусть на хвосте нам принесёт

Лошадка счастье и везение.

Пусть светлым будет Новый год,

Подарит счастье, вдохновение!

Копыта будут пусть крепки,

Здоровой грива, шелковистой.

Чтобы хоть Лошадь и чтоб Конь,

Успешны были и лучисты!

***

С Новым годом поздравляю,

Набитого кошелька денег пожелаю.

Самых удачных дней в этом году,

Быть самому с собой всегда в ладу.

Прекрасной погоды на душе, везения,

Много добра и отличного настроения.

***

С наступающим годом! Пусть этот год вытащит тебя на дорогу приключений: со смехом, вдохновением и щедрой порцией удачи. Желаю, чтобы каждый день был как неожиданный подарок, а жизнь напоминала любимую поездку — с хорошей компанией и приятным попутным ветерком.

Поздравления с Новым годом 2026

***

С Новым годом! Желаю в 2026 году нестись к успеху галопом, не сбавляя темпа! Пусть твоя жизнь будет яркой, как грива на солнце, стремительной, как скачки, и победоносной, как финиш чемпиона. Желаю железного здоровья, несокрушимой воли и бешеной удачи во всём. Пусть деньги прискакивают в кошелёк без приглашения, а счастье топчется рядом верным скакуном!

***

Поздравляю с 2026 годом! Желаю, чтобы этот год подарил тебе энергию и выносливость, чтобы ты мчался к своим мечтам, не зная усталости. Пусть каждый день будет наполнен бодростью и радостью. Верных тебе друзей и бескрайних просторов для новых побед!

"Телеграф" писал ранее, в чем встречать 2026 год. Советы каждому знаку Зодиака.