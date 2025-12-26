Метель, гололед и хаос на дорогах: Харьков ожидает резкое ухудшение погоды

Ветер будет достигать 15 – 20 м/с

В Харькове синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в период с 26 по 29 декабря. Это может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Что нужно знать:

Прогнозируются снегопады, метель и сильный западный ветер

Температура воздуха днём составит от -1 до -6 °C, ночью — от -3 до -8 °C

На дорогах возможна гололедица и образование снежного покрова высотой 5–10 см

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии. Синоптики отметили, что изменение погоды в эти дни связано с прохождением активных атмосферных фронтов с северо-запада.

Так, в период с 26 по 29 декабря ожидаются снегопады и вьюга. Ветер — западного направления, 9 – 14 м/с. 26 декабря порывы 15 – 20 м/с.

"На дорогах гололедица. Образование снежного покрова высотой 5 – 10 см, местами до 15 см. Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Температура воздуха днем будет от -1 до -6 градусов, а ночью — от 3 до 8 градусов мороза.

Погода в Харькове и области 26 декабря. Скрин: Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики сообщают, что в январе в Харькове и области ожидается рекордная месячная температура воздуха — 6,1° мороза. А климатическая норма за период 1991 — 2020 г.г. 4,6° мороза.

Месячное количество осадков предполагается 42 мм. Климатическая норма за период 1991 — 2020 — также 42 мм.

Погода в Харькове на 10 дней. Скриншот: Sinoptik

Похолодание в Украине

Напомним, что о похолодании в Украине ранее в комментарии "Телеграфу" предупреждал и синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры.

"Самыми холодными станут 25 и 26 декабря и предновогодние дни с 29 по 31 декабря. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь", — сказал Кибальчич.

Он добавил, что солнечных дней станет больше. Поскольку влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию облачности.

