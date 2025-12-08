Не ковыряйте. Для чего у смартфона рядом с портом для зарядки есть маленькая дырочка

Это отверстие имеет важную функцию

У каждого смартфона немало отверстий и кнопок, предназначение которых не все люди знают. К примеру, крохотное отверстие у порта для зарядки.

"Телеграф" расскажет для чего оно и что с ним делать. Заметим, что на некоторых смартфонах это отверстие может быть со стороны корпуса.

Многие считают, что это отверстие для извлечения SIM-карты, хотя это не так. На самом деле у маленькой дырочки на корпусе есть важное предназначение – это дополнительный микрофон. Он играет важную роль в улучшении звука при разговоре или записи видео.

Для чего маленькое отверстие на телефоне у порта зарядки

Современные телефоны имеют не один микрофон, а несколько, что улучшает шумоподавление и обеспечивает чистый звук. Дополнительный микрофон улавливает окружающие звуки, позволяя программному обеспечению фильтровать нежелательные шумы. Таким образом, качество разговора улучшается.

Пихать в это маленькое отверстие иглы, шпильки не следует, ведь его можно повредить. И в таком случае телефону понадобится не дешевый ремонт. Если хотите очистить микрофон от пыли используйте ватную палочку, мягкую тонкую кисточку и т.д.

Однако лучшим вариантом для чистки телефона будет отдать его на профессиональную чистку в ремонт. Там мастера, используя специальные инструменты, аккуратно уберут пыль без повреждения элементов.

