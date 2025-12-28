Яйца перед Новым годом: стоит ли украинцам делать большие запасы
-
-
Покупать дороже сейчас, чтобы потом цена упала, просто нерационально
Перед новогодними праздниками многие привыкли закупаться продуктами впрок, но стоит ли делать запасы яиц? Эксперты не советуют спешить с этим сразу по нескольким причинам.
Что нужно знать:
- Основная проблема — сохранность продукции при многочасовых отключениях электроэнергии
- Цены на яйца, вероятно, снизятся после праздников
- Эксперты говорят, что покупать яйца лучше по мере необходимости
Об этом "Телеграфу" сказала заместитель коммерческого директора компании "Агро-Рось" Наталья Сайковская в материале: "Как изменятся цены на яйца перед Новым годом (инфографика)".
По ее словам, причины связаны с реалиями военного времени.
"Главная проблема – сохранение продукции во время многочасовых отключений света. "Все пытаются пойти и купить свежего. И прямо на сегодняшний день, на данный момент, и без запаса", – пояснила Сайковская.
Также она добавила, что цены вероятнее всего снизятся после праздников, чем продолжат расти. Потому экономической целесообразности в запасах тоже нет – покупать дороже сейчас, чтобы потом цена упала, просто нерационально.
