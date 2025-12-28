Яйца перед Новым годом: стоит ли украинцам делать большие запасы

Покупать дороже сейчас, чтобы потом цена упала, просто нерационально

Перед новогодними праздниками многие привыкли закупаться продуктами впрок, но стоит ли делать запасы яиц? Эксперты не советуют спешить с этим сразу по нескольким причинам.

Что нужно знать:

Основная проблема — сохранность продукции при многочасовых отключениях электроэнергии

Цены на яйца, вероятно, снизятся после праздников

Эксперты говорят, что покупать яйца лучше по мере необходимости

Об этом "Телеграфу" сказала заместитель коммерческого директора компании "Агро-Рось" Наталья Сайковская в материале: "Как изменятся цены на яйца перед Новым годом (инфографика)".

По ее словам, причины связаны с реалиями военного времени.

"Главная проблема – сохранение продукции во время многочасовых отключений света. "Все пытаются пойти и купить свежего. И прямо на сегодняшний день, на данный момент, и без запаса", – пояснила Сайковская.

Также она добавила, что цены вероятнее всего снизятся после праздников, чем продолжат расти. Потому экономической целесообразности в запасах тоже нет – покупать дороже сейчас, чтобы потом цена упала, просто нерационально.

Цены на яйца в Украине. Инфографика: "Телеграф"

