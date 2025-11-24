В сердце украинских Карпат есть Русская гора. Как так случилось

Топонимы со словом "русский" не так редко встречаются в Украине

В Украинских Карпатах, в массиве Горганы есть гора Русская. Она находится на границе Надворнянского района Ивано-Франковской области и Раховского района Закарпатской области.

Ближайшие населенные пункты к этой горе – Черная Тиса, Быстрица. Высота горы Русская – 1650 метров. Ее подножия и склоны покрыты лесами, выше растут горные сосны. Северный склон горы очень отвесный, южный полого переходит в короткую перемычку, соединяющуюся с локальной вершиной (1649 м).

Расположена гора Русская на живописном Братковском хребте между двумя вершинами: в северном направлении это гора Малая Братковская, восточном – Черная Клева. На подъеме в направлении Черной Клевы неподалеку от подножия, слева от тропы, есть источник.

Русская — на втором хребте крайняя правая вершина

Почему гора в украинских Карпатах могла получить название Русская

Достоверно это неизвестно, но со значительной долей вероятности, по аналогии с другими подобными топонимами (Русская мокрая — село на Закарпатье), можно предположить, что название горы Русская связано с русинами, а не с россиянами (русскими).

В древности украинцы на Закарпатье называли себя русины. Учитывая расположение горы на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, ее название могло возникнуть именно в связи с этим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Черкасской области есть село Русская Поляна, первые упоминания о нем датируются 1622 годом. Ровно 400 лет спустя, после начала полномасштабной войны России против Украины, была зарегистрирована петиция о переименовании села.