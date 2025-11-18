Укр

Создано для фотосессии: в центре Украины спрятано урочище, где есть маленький водопад (фото)

Марина Бондаренко
Чем удивит Кировоградская область
Чем удивит Кировоградская область. Фото Коллаж "Телеграфа"

Река прорезала свое русло, тем самым обнажив камни и создав урочище Каскады

В Кировоградской области есть скрытое малоизвестное урочище Каскады — место с массивными гранитными глыбами, водопадами и редкой флорой, которое должно было бы стать туристической изюминкой Украины.

Это урочище расположено в селе Злинка. Однако дорога к нему не асфальтирована, поэтому легко можно заблудиться. "Телеграф" решил рассказать об этом месте, взяв данные в "Украина Инкогнита".

Малоизвестная локация Кировоградской области — урочище Каскады

До Каскадов ведет Кировоградская трасса (Тернополь-Кировоград), а затем 7 км по грунтовой дороге от поворота на Злинку. Часть дороги повреждена из-за движения грузовиков из Капустянского гранитного карьера. Рядом находится железнодорожная станция Капустино.

Природное урочище Каскады в центре Украины
Огромные каменные глыбы

Первые каскады начинаются у небольшой плотины, далее – вторая плотина с большими гранитными глыбами. Берега реки Буки населяют редкие растения, в том числе три вида ирисов, бугские тюльпаны и суккуленты.

Урочище Каскады – живописный уголок Кировоградщины
Редкие виды ирисов на берегах реки

Местные жители регулярно убирают урочище, собирая мусор. Биологи рассказывают о скалах с названиями Собака, Сиська, Тещин Язык, затопленные пещеры и глубокий колодец в граните под водопадом.

Скальные образования урочища Каскады, Кировоградская область
Водопад на урочище Каскады

Некоторые исследователи и искатели "мест силы" предполагают, что гранитные глыбы и затопленные пещеры могли использоваться как скифское святилище тысячи лет назад.

Урочище Каскады с уникальными скалами и растениями
Огромные камни

Сложная дорога в Каскады ограничивает поток туристов и одновременно защищает местность, где хранятся редкие виды растений и животных. При должном устройстве урочище могло бы стать важным туристическим объектом.

