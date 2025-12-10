Дала имя мегаполису и приносила ему серьезные проблемы: что особенного в реке Харьков и как она раньше выглядела

Сегодня трудно поверить, что река Харьков была настоящей головной болью для горожан

Река Харьков занимает в истории одноименного города особое значение. По одной из версий, именно она дала имя первоначальному поселению, которое за несколько веков выросло в крупный мегаполис Харьков. При этом река, хоть и небольшая по размерам, некоторое время создавала жителям города неудобства.

Упоминание о реке Харьков встречается задолго до официальной даты основания города. Историки относят самое раннее зафиксированное появление ее названия в "Большом Чертеже" 1556 года. Но исследователи уверены, что топоним существовал и ранее, просто более ранние письменные свидетельства не сохранились. В конце XVIII века связь города с рекой подтверждает "Топографическое описание Харьковскаго наместничества" 1788 года: "Губернской город Харьков… называется по речке Харькову, при которой он расположен".

Окрестности Харькова и одноименная река. Фото 1907 год

При всей своей значимости река Харьков по своим размерам считается скромным водоемом. Ее длина — всего 71 километр, ширина от 2 до 20 метров. Исток находится на территории современной Белгородской области РФ, после чего река пересекает границу неподалеку от села Стрелечья и переходит в Травнянское водохранилище. Далее она течет на юг, минуя или огибая ряд населенных пунктов — Липцы, Слобожанское, Борщевую, Черкасские Тишки, Циркуны. В пределах Харькова река пересекает окружную дорогу в районе садового товарищества "Рябина" и заканчивает свой путь в самом историческом центре, впадая в Лопань.

Несмотря на небольшие размеры, река в прошлом постоянно доставляла хлопоты горожанам. Сегодня ее берега в центре укреплены, но когда-то правый берег был низким, болотистым, и весенние половодья ежегодно наносили урон.

Харьковская набережная в 1888 году

В 1770 году через Харьков построили деревянный мост, связавший город с Захарьковской частью. После сильного наводнения 1853 года увеличили высоту правого берега и частично изменили русло, но даже это не спасло от очередного весеннего разлива в 1893 году. Позже берег подняли снова и укрепили дерном. Также там обустроили пляж.

Когда-то в Харькове водилась достаточно крупная рыба. Краеведы отмечают, что в 1920 году под Харьковским мостом последний раз поймали стерлядь, а в 1938-м — миногу. Сегодня рыбалка на реке носит скорее любительский или спортивный характер: рыба мелкая, и улов обычно возвращают обратно в воду.

На берегу реки Харьков когда-то был полноценный пляж

Современный облик река получила после Второй мировой войны, когда Харьков активно восстанавливали. Тогда был построен новый Харьковский мост, соединяющий центр с нынешним проспектом Героев Харькова, а берега тщательно благоустроили. В месте слияния Харькова и Лопани появился сквер "Стрелка".

В 1990-е по реке ходил водный трамвай, но впоследствии его сожгли.

