Легендарная "красная река" в Запорожской области обросла вербами (фото, видео)

Ивы являются естественным очистителем и укрепителем почвы.

Из-за падения уровня Днепра после подрыва россиянами Каховской ГЭС на поверхность вышел ил, который река Сухая Московка в Запорожье накопила в течение десятилетий. Теперь на этих отвалах с большим превышением тяжелых металлов растет настоящий лес из вербы.

Об этом "Телеграфу" рассказал Павел Олейник — эколог, исследователь Большого луга — участков левосторонней поймы Днепра, огромных речных плавней ниже Днепровских порогов. Воды Сухой Московки, которую в Запорожье называют Красная река, более 80 лет и поныне используются в технологических процессах в металлургии. Поэтому вода имеет характерный охряной цвет как у оксида железа.

Так Сухая Московка выглядела раньше

После подрыва Каховской ГЭС обнажился красный ил, что был на дне реки. По данным Павла Олийныка, пробы отобранные в черте города, демонстрируют значительное загрязнение почв бывшего дна.

Дельта Красной реки, еще не поросшая вербами

В породе прорастают вербы

Вышедший на поверхность ил

Берега покрыты илом

Проба из дельты Сухой Московки показала превышение показателей нескольких тяжелых металлов: кадмий в 4,28 раза, хром в 3,2 раза, медь в 3,5 раза, свинец в 6,45 раза, марганец в 4,92 раза, никель в 3,5. Другие участки оказались гораздо чище, поскольку находились дальше источников загрязнения, объяснил Павло Олийнык.

За сухостием виден молодой вербовый лес

Дельта зарастает вербами — почему это хорошая новость

Еще в апреле этого года большие площади бывшего русла были почти без растительности. За лето там выросло много верб, территория буквально превратилась в лес. Это очень хорошо для экологии, потому что появление верб является естественным механизмом, способствующим очистке территории от тяжелых металлов.

Сухая Московка сейчас

Вербы (виды рода Salix) известны своей способностью быть фитоэкстракторами или гипераккумуляторами тяжелых металлов (таких, как кадмий, цинк, медь, никель и другие) из почвы и ила. Они поглощают эти токсичные элементы через корневую систему, что помогает обезвредить загрязненный грунт. Кроме того, вербы укрепляют берег, объяснил эколог.

Павел Олийнык помогает природе, высаживая вербы в дельте Красной реки из черенков. Мужчина просто втыкает веточку у воды, верба принимается и начинает активно расти.

Павло Олийнык высаживает ивы

