Весь год пройдет как по маслу. Избегайте этого в канун Нового 2026 года, чтобы было счастье и удача в деньгах

Что сделать с кошельком в новогоднюю ночь, чтобы деньги текли рекой все 12 месяцев

Приближается время волшебства, и многие из нас уже планируют праздничное застолье. Чтобы наступающий 2026 год прошел удачно, в народе принято соблюдать определенные запреты.

Существуют действия, согласно приметам, которые могут отпугнуть удачу. Их важно избегать в канун праздника. "Телеграф" рассказывает в деталях.

Что нельзя делать на Новый год 2026

Многие украинцы стремятся до блеска вымыть дом перед праздником, однако важно успеть сделать это заранее.

Не делайте уборку 31 декабря. Считается, что, выметая сор или моя пол в последний день года, можно "вымыть" из дома благополучие и достаток. Все домашние дела лучше завершить до захода солнца 30 декабря.

Считается, что, выметая сор или моя пол в последний день года, можно "вымыть" из дома благополучие и достаток. Все домашние дела лучше завершить до захода солнца 30 декабря. Не выносите мусор в новогоднюю ночь. По народным поверьям, вместе с отходами из дома уходит семейное счастье.

Нельзя стирать и заниматься рукоделием. Не стоит стирать одежду или пришивать пуговицы непосредственно перед праздником — это сулит мелкие неприятности и "запутанные" дела в будущем году.

Что нельзя делать, чтобы не обеднеть

Не отдавайте и не берите деньги в долг. Согласно приметам, если войти в новый год с долгами, они будут преследовать вас все 12 месяцев. Желательно закрыть все финансовые обязательства до 31 декабря.

Согласно приметам, если войти в новый год с долгами, они будут преследовать вас все 12 месяцев. Желательно закрыть все финансовые обязательства до 31 декабря. Не встречайте праздник с пустыми карманами. Положите в кошелек хотя бы одну крупную купюру, чтобы весь год водились деньги.

Фото: freepik

Что нельзя делать за новогодним столом

Не ругайтесь и не плачьте. Провожать старый год в ссоре или слезах — плохая примета: считается, что весь следующий год пройдет в тревогах.

Провожать старый год в ссоре или слезах — плохая примета: считается, что весь следующий год пройдет в тревогах. Не оставляйте стол пустым. Даже если вы празднуете в одиночестве, на столе должно быть изобилие. Пустой стол символизирует бедность.

Что нельзя надевать в Новый 2026 год

В 2026 году, согласно восточному календарю, на смену Змее приходит Огненная Лошадь. Это своенравное животное с непростым характером.

Избегайте старых, неопрятных вещей. Даже если вы празднуете дома, наденьте что-то новое или хотя бы тщательно выстиранное и выглаженное.

Даже если вы празднуете дома, наденьте что-то новое или хотя бы тщательно выстиранное и выглаженное. Цветовой запрет. Не используйте в наряде мрачные, тусклые цвета. Лошадь любит яркость, динамику и натуральные ткани.

Напомним, что подготовка к встрече Нового 2026 года должна быть яркой и динамичной. Ранее мы рассказывали детальнее, в чем встречать 2026 год Лошади, чтобы весь год прошел удачно.