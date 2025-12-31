Весь год пройдет как по маслу. Избегайте этого в канун Нового 2026 года, чтобы было счастье и удача в деньгах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Что сделать с кошельком в новогоднюю ночь, чтобы деньги текли рекой все 12 месяцев
Приближается время волшебства, и многие из нас уже планируют праздничное застолье. Чтобы наступающий 2026 год прошел удачно, в народе принято соблюдать определенные запреты.
Существуют действия, согласно приметам, которые могут отпугнуть удачу. Их важно избегать в канун праздника. "Телеграф" рассказывает в деталях.
Что нельзя делать на Новый год 2026
Многие украинцы стремятся до блеска вымыть дом перед праздником, однако важно успеть сделать это заранее.
- Не делайте уборку 31 декабря. Считается, что, выметая сор или моя пол в последний день года, можно "вымыть" из дома благополучие и достаток. Все домашние дела лучше завершить до захода солнца 30 декабря.
- Не выносите мусор в новогоднюю ночь. По народным поверьям, вместе с отходами из дома уходит семейное счастье.
- Нельзя стирать и заниматься рукоделием. Не стоит стирать одежду или пришивать пуговицы непосредственно перед праздником — это сулит мелкие неприятности и "запутанные" дела в будущем году.
Что нельзя делать, чтобы не обеднеть
- Не отдавайте и не берите деньги в долг. Согласно приметам, если войти в новый год с долгами, они будут преследовать вас все 12 месяцев. Желательно закрыть все финансовые обязательства до 31 декабря.
- Не встречайте праздник с пустыми карманами. Положите в кошелек хотя бы одну крупную купюру, чтобы весь год водились деньги.
Что нельзя делать за новогодним столом
- Не ругайтесь и не плачьте. Провожать старый год в ссоре или слезах — плохая примета: считается, что весь следующий год пройдет в тревогах.
- Не оставляйте стол пустым. Даже если вы празднуете в одиночестве, на столе должно быть изобилие. Пустой стол символизирует бедность.
Что нельзя надевать в Новый 2026 год
В 2026 году, согласно восточному календарю, на смену Змее приходит Огненная Лошадь. Это своенравное животное с непростым характером.
- Избегайте старых, неопрятных вещей. Даже если вы празднуете дома, наденьте что-то новое или хотя бы тщательно выстиранное и выглаженное.
- Цветовой запрет. Не используйте в наряде мрачные, тусклые цвета. Лошадь любит яркость, динамику и натуральные ткани.
Напомним, что подготовка к встрече Нового 2026 года должна быть яркой и динамичной. Ранее мы рассказывали детальнее, в чем встречать 2026 год Лошади, чтобы весь год прошел удачно.