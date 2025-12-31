Укр

Весь год пройдет как по маслу. Избегайте этого в канун Нового 2026 года, чтобы было счастье и удача в деньгах

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Праздник Нового года
Праздник Нового года. Фото freepik/Телеграф

Что сделать с кошельком в новогоднюю ночь, чтобы деньги текли рекой все 12 месяцев

Приближается время волшебства, и многие из нас уже планируют праздничное застолье. Чтобы наступающий 2026 год прошел удачно, в народе принято соблюдать определенные запреты.

Существуют действия, согласно приметам, которые могут отпугнуть удачу. Их важно избегать в канун праздника. "Телеграф" рассказывает в деталях.

Что нельзя делать на Новый год 2026

Многие украинцы стремятся до блеска вымыть дом перед праздником, однако важно успеть сделать это заранее.

  • Не делайте уборку 31 декабря. Считается, что, выметая сор или моя пол в последний день года, можно "вымыть" из дома благополучие и достаток. Все домашние дела лучше завершить до захода солнца 30 декабря.
  • Не выносите мусор в новогоднюю ночь. По народным поверьям, вместе с отходами из дома уходит семейное счастье.
  • Нельзя стирать и заниматься рукоделием. Не стоит стирать одежду или пришивать пуговицы непосредственно перед праздником — это сулит мелкие неприятности и "запутанные" дела в будущем году.

Что нельзя делать, чтобы не обеднеть

  • Не отдавайте и не берите деньги в долг. Согласно приметам, если войти в новый год с долгами, они будут преследовать вас все 12 месяцев. Желательно закрыть все финансовые обязательства до 31 декабря.
  • Не встречайте праздник с пустыми карманами. Положите в кошелек хотя бы одну крупную купюру, чтобы весь год водились деньги.
деньги в новый год
Фото: freepik

Что нельзя делать за новогодним столом

  • Не ругайтесь и не плачьте. Провожать старый год в ссоре или слезах — плохая примета: считается, что весь следующий год пройдет в тревогах.
  • Не оставляйте стол пустым. Даже если вы празднуете в одиночестве, на столе должно быть изобилие. Пустой стол символизирует бедность.

Что нельзя надевать в Новый 2026 год

В 2026 году, согласно восточному календарю, на смену Змее приходит Огненная Лошадь. Это своенравное животное с непростым характером.

  • Избегайте старых, неопрятных вещей. Даже если вы празднуете дома, наденьте что-то новое или хотя бы тщательно выстиранное и выглаженное.
  • Цветовой запрет. Не используйте в наряде мрачные, тусклые цвета. Лошадь любит яркость, динамику и натуральные ткани.

Напомним, что подготовка к встрече Нового 2026 года должна быть яркой и динамичной. Ранее мы рассказывали детальнее, в чем встречать 2026 год Лошади, чтобы весь год прошел удачно.

Теги:
#Традиции #Новый год #Праздники #Запреты #Красная Огненная Лошадь