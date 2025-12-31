Цілий рік пройде як по маслу. Уникайте цього напередодні Нового 2026 року, щоб було щастя і удача у грошах

Що зробити з гаманцем у новорічну ніч, щоб гроші текли рікою усі 12 місяців

Наближається час магії, і багато хто з нас уже планує святкове застілля. Щоб прийдешній 2026 рік пройшов вдало, у народі заведено дотримуватися певних заборон.

Існують дії, згідно з прикметами, які можуть відлякати удачу. Їх важливо уникати напередодні свята. "Телеграф" розповідає у деталях.

Що не можна робити у Новий рік 2026

Багато українців прагнуть до блиску вимити дім перед святом, проте важливо встигнути зробити це заздалегідь.

Не робіть прибирання 31 грудня. Вважається, що, викидаючи сміття або миючи підлогу в останній день року, можна "вимити" з дому добробут та достаток. Усі домашні справи краще завершити до заходу сонця 30 грудня.

Не виносьте сміття у новорічну ніч. За народними повір'ями, разом із відходами з дому піде сімейне щастя.

Не можна прати і займатися рукоділлям. Не варто прати одяг або пришивати гудзики безпосередньо перед святом — це обіцяє дрібні неприємності та "заплутані" справи наступного року.

Що не можна робити, щоб не збідніти

Не віддавайте і не беріть гроші у борг. Згідно з прикметами, якщо увійти в новий рік із боргами, вони переслідуватимуть вас усі 12 місяців. Бажано закрити усі фінансові зобов’язання до 31 грудня.

Не зустрічайте свято із порожніми кишенями. Покладіть у гаманець хоча б одну велику купюру, щоби весь рік водилися гроші.

Фото: freepik

Що не можна робити за новорічним столом

Не сваріться і не плачте. Проводити старий рік у сварці чи сльозах – погана прикмета: вважається, що весь наступний рік пройде у тривогах.

Не залишайте стіл порожнім. Навіть якщо ви святкуєте на самоті, на столі має бути вдосталь. Порожній стіл символізує бідність.

Що не можна одягати у Новий 2026 рік

У 2026 році, згідно зі східним календарем, на зміну Змії приходить Вогняний Кінь. Це норовлива тварина з непростим характером.

Уникайте старих, неохайних речей. Навіть якщо ви святкуєте вдома, надягніть щось нове або хоча б ретельно випране та випрасуване.

Колірна заборона. Не використовуйте у вбрані похмурі, тьмяні кольори. Кінь любить яскравість, динаміку та натуральні тканини.

