Україна чи США. Де дешевше приготувати борщ та що з цінами (фото, відео)

Вартість деяких продуктів відрізняється щонайменше вдвічі

Українка, яка тривалий час проживає у Техасі, розповіла, скільки коштує приготувати борщ на сім'ю у США. За її словами, ціна вийшла досить бюджетною, якщо порівнювати з вартістю їжі у закладах.

Про витрати на борщ у Техасі дівчина розповіла в Тік Ток. Вона каже, що за 4 роки життя в США українську страву готувала безліч разів.

На відео дівчина ділиться цінами на продукти в Штатах, зазначаючи, що їх продають не по кілограму, а в паунтах — 450 г. Однак у відео авторка вже перерахувала все на звичні для українців кг та гривні.

Ціна борщу в США:

1 кг капусти 1,65 долара — качан обійшов в 2,06 долари, тобто 87 грн

1 кг картоплі 1,09 долара, для борщу треба 3 картоплини — 70 центів — 30 грн

1 кг моркви 2,82 долара — 1 шт коштувала 0,32 — 13, 5 грн

1 кг буряку продають за 3,70 долара — 2 шт для борщу обійшлись в 2,5 долара — 105 грн

1 кг свинини на кістці 4,83 долара — шматочок 8 доларів — 337 грн

томат понад 600 г 6,80 долара — 4 ложки в засмажку 60 центів — 25 грн

Скільки літрів борщу у дівчини вийшов вона не розповіла, однак загальна сума каструлі 14 доларів, тобто 597 грн. "Телеграф" вирішив порахувати, скільки коштуватиме такий же набір для борщу, але в Україні. Зауважимо, що ціни брали середні.

Яка вартість борщу в Україні:

1 кг капусти 19,95 грн — качан обійшовся б 30-40 грн

1 кг картоплі 9,99 грн, для борщу десь 5-7 грн

1 кг моркви 7,95 грн — 1 шт коштувала би десь 4 грн

1 кг буряку 6,95 грн — 2 шт для борщу обійшлись би в 5 грн

1 кг свинини корейка 229 грн — шматочок десь 200 грн

томатна паста 70 г "Чумак" — 25,4 грн, для борщу 2 шт — 50,8 грн

Ціни на продукти на борщ в Україні

В середньому в Україні, щоб приготувати борщ треба витратити десь 306,8 грн. Тобто майже в половину менше, ніж у США.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштують базові продукти в Італії. Зробили детальний огляд.