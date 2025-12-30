Не "з прошедшим Новим роком": как правильно поздравлять на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Существует несколько подходящих формулировок
Если вы хотите поздравить человека с Новым годом уже после самого праздника, не стоит использовать "із прошедшим" — это калька с русского языка. Есть несколько вариантов фраз, которые будут правильно звучать.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, как избежать неправильных слов в своем поздравлении и сделать его более красивым и милозвучным. В украинском языке существует несколько формулировок, которые можно использовать в зависимости от ситуации и степени официальности общения.
Для более теплого и неформального общения подойдут следующие фразы:
- "Хоч і з запізненням, але з Новим роком!",
- "З минулим Новим роком! Нехай він принесе радість, спокій і добрі новини".
В деловой или официальной переписке лучше использовать сдержанные формулировки, например:
- "Прийміть вітання з нагоди минулого Нового року"
- "Вітаю вас із минулим Новим роком та бажаю успіхів у новому році".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему не стоит говорить "поздравляю" даже в шутку в украинском языке. Дело в том, что ни в одном украинском словаре вы его не найдете как норму.