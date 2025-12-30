Укр

Не "з прошедшим Новим роком": как правильно поздравлять на украинском

Анастасия Мокрик
Новость обновлена 30 декабря 2025, 16:22
Существует несколько подходящих формулировок

Если вы хотите поздравить человека с Новым годом уже после самого праздника, не стоит использовать "із прошедшим" — это калька с русского языка. Есть несколько вариантов фраз, которые будут правильно звучать.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как избежать неправильных слов в своем поздравлении и сделать его более красивым и милозвучным. В украинском языке существует несколько формулировок, которые можно использовать в зависимости от ситуации и степени официальности общения.

Для более теплого и неформального общения подойдут следующие фразы:

  • "Хоч і з запізненням, але з Новим роком!",
  • "З минулим Новим роком! Нехай він принесе радість, спокій і добрі новини".

В деловой или официальной переписке лучше использовать сдержанные формулировки, например:

  • "Прийміть вітання з нагоди минулого Нового року"
  • "Вітаю вас із минулим Новим роком та бажаю успіхів у новому році".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему не стоит говорить "поздравляю" даже в шутку в украинском языке. Дело в том, что ни в одном украинском словаре вы его не найдете как норму.

