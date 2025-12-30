Не "з прошедшим Новим роком": как правильно поздравлять на украинском

Существует несколько подходящих формулировок

Если вы хотите поздравить человека с Новым годом уже после самого праздника, не стоит использовать "із прошедшим" — это калька с русского языка. Есть несколько вариантов фраз, которые будут правильно звучать.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как избежать неправильных слов в своем поздравлении и сделать его более красивым и милозвучным. В украинском языке существует несколько формулировок, которые можно использовать в зависимости от ситуации и степени официальности общения.

Для более теплого и неформального общения подойдут следующие фразы:

"Хоч і з запізненням, але з Новим роком!" ,

, "З минулим Новим роком! Нехай він принесе радість, спокій і добрі новини".

В деловой или официальной переписке лучше использовать сдержанные формулировки, например:

"Прийміть вітання з нагоди минулого Нового року"

"Вітаю вас із минулим Новим роком та бажаю успіхів у новому році".

