Салюты, одежда в цвет флага и бургер на обед: как в США празднуют День независимости

Независимость страна обрела в 1776 году

В четверг, 4 июля, США празднуют День независимости. Страна обрела свободу от Соединенного Королевства Великобритании, подписав соответствующий документ 4 июля 1776 года. О самостоятельности американцы мечтали долго, а теперь слывут одним из самых демократических государств в мире.

Уже в ноябре 2024-го их ожидают очередные президентские выборы. Это будут 60-е выборы в истории страны, на которых изберут 47-го президента США. Но пока предвыборная гонка лишь начинает свои обороты, "Телеграф" решил рассказать о получении Штатами независимости и главных традициях нынешнего праздника.

Как страна обрела независимость

Во время Американской революции 2 июля 1776 года 13 британских колоний провозгласили о независимости США. Решение было принято на закрытом заседании Второго Континентального конгресса. После резолюции Конгресс издал дополнительный документ — Декларацию независимости США. В результате обсуждений, внесения поправок и дополнений она была подписана 4 июля 1776 года.

Именно этот день стал Днем независимости страны. Отмечать праздник стали практически сразу после провозглашения декларации публичными чтениями Декларации и военными парадами.

Принятие Декларации независимости в Филадельфии. Картина Джона Трамбулла

Как сейчас празднуют День независимости США

"Рождение" американского государства в стране празднуют очень громко. Необходимая часть празднования — вечерние салюты. Их организовывают во многих городах США и являются очень захватывающим зрелищем и для местных жителей, и туристов.

Во многих городах проводятся парады. В них берут участие ветераны, военные подразделения, различные общественные организации и даже школьники. Очень популярными в этот день являются концерты, музыкальные выступления и фестивали разных жанров американской музыки.

Парад на День независимости США

Часто в этот день можно увидеть людей в одежде в цветах американского флага — это символизирует патриотизм и национальную гордость. Кстати, многие любят собираться семьей и устраивать семейные собрания, пикники в парках и природных зонах. Традиционно на День независимости готовят гриль-мясо, хот-доги, бургеры и пирожки с ягодами и фруктами, оформленные в цветах американского флага.

Празднование Дня независимости США

День независимости в США

В украинской столице решили поздравить США с "Днем рождения". Малышей-основателей города переодели в одежду цветов американского флага.

В Киеве поздравили США с "Днем рождения"

Малышей-основателей города переодели в честь Дня независимости США

Малыши-основатели празднуют День независимости США

В столице также отмечают День независимости США

Малыши-основатели отмечают главный американский праздник

Напомним, что в США 28 июня прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты. Главные конкуренты — Джозеф Байден и Дональд Трамп – высказали свои позиции на разные темы: экономики, миграции, запрета абортов, конфликта в Газе. Не забыли они и о войне в Украине.