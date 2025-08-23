Место силы и веры. Где в Украине находится украинский Иерусалим (видео)

Зарваница является одним из важнейших мест паломничества в Украине

Зарваница – небольшое село в Теребовлянском районе Тернопольской области. Оно получило неофициальное название "Украинский Иерусалим" благодаря своему особому духовному значению для миллионов верующих.

Телеграф расскажет, что известно об этом месте. А также как туда приехать.

Историческое значение

Село прославилось благодаря чудотворной иконе Матери Божьей Зарваницкой, которая, согласно преданию, появилась здесь в 1240 году. По легенде икона была найдена пастухом на берегу реки Стрипы и стала источником многочисленных чудес и исцелений.

Духовный центр Украины

Зарваница является одним из важнейших мест паломничества в Украине:

Ежегодные паломничества собирают более 100 тысяч верующих со всей Украины и диаспоры.

собирают более 100 тысяч верующих со всей Украины и диаспоры. Национальные паломничества проходят традиционно в первое воскресенье октября.

проходят традиционно в первое воскресенье октября. Место посещают представители разных конфессий – как греко-католики, так и православные.

В Зарвинице функционирует:

Монастырь Отцов Василиан.

Музей истории села и чудотворной иконы.

Инфраструктура для приема паломников.

Целебные источники, в которые приезжают люди со всей страны.

Символическое значение

Зарваницу часто называют "Украинским Иерусалимом" из-за духовного значения для украинского народа, объединения верующих разных конфессий, сохранения национальных и религиозных традиций, роль в поддержке украинской идентичности.

Во время российской агрессии Зарваница продолжает оставаться важным духовным центром, куда приезжают молиться о мире в Украине и о победе над агрессором. Паломничества проходят с соблюдением мер безопасности.

Как добраться до этого волшебного места

Самый удобный способ попасть в Зарваницу – это собственный автомобиль. Село расположено всего в пятнадцати километрах от областного центра Тернополя, поэтому дорога займет не больше двадцати минут. Ехать нужно по трассе Т-11-15 в направлении Теребовли, затем повернуть на село Настасов, а оттуда направляться в Зарваницу. Дорога замечательная, асфальтированная, а по дороге открываются живописные виды холмов.

Если вы путешествуете по общественному транспорту, то из Тернополя в Зарваницу несколько раз в день отправляются автобусы с центрального автовокзала. Путешествие будет длиться около тридцати минут, а стоимость билета совсем символична. Прибывающим из Киева или других дальних городов сначала нужно добраться до Тернополя поездом или автобусом, занимающим от четырех до пяти часов, а затем пересесть на местный транспорт.

В дни больших паломников, особенно в октябре, из многих городов Украины организуют специальные автобусные туры в Зарваницу. Это очень удобный вариант для тех, кто едет по группе или впервые посещает это святое место.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Николаевской области есть село, где можно покупаться и отдохнуть.