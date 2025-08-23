Место силы и веры. Где в Украине находится украинский Иерусалим (видео)
Зарваница является одним из важнейших мест паломничества в Украине
Зарваница – небольшое село в Теребовлянском районе Тернопольской области. Оно получило неофициальное название "Украинский Иерусалим" благодаря своему особому духовному значению для миллионов верующих.
Телеграф расскажет, что известно об этом месте. А также как туда приехать.
Историческое значение
Село прославилось благодаря чудотворной иконе Матери Божьей Зарваницкой, которая, согласно преданию, появилась здесь в 1240 году. По легенде икона была найдена пастухом на берегу реки Стрипы и стала источником многочисленных чудес и исцелений.
Духовный центр Украины
Зарваница является одним из важнейших мест паломничества в Украине:
- Ежегодные паломничества собирают более 100 тысяч верующих со всей Украины и диаспоры.
- Национальные паломничества проходят традиционно в первое воскресенье октября.
- Место посещают представители разных конфессий – как греко-католики, так и православные.
В Зарвинице функционирует:
- Монастырь Отцов Василиан.
- Музей истории села и чудотворной иконы.
- Инфраструктура для приема паломников.
- Целебные источники, в которые приезжают люди со всей страны.
Символическое значение
Зарваницу часто называют "Украинским Иерусалимом" из-за духовного значения для украинского народа, объединения верующих разных конфессий, сохранения национальных и религиозных традиций, роль в поддержке украинской идентичности.
Во время российской агрессии Зарваница продолжает оставаться важным духовным центром, куда приезжают молиться о мире в Украине и о победе над агрессором. Паломничества проходят с соблюдением мер безопасности.
Как добраться до этого волшебного места
Самый удобный способ попасть в Зарваницу – это собственный автомобиль. Село расположено всего в пятнадцати километрах от областного центра Тернополя, поэтому дорога займет не больше двадцати минут. Ехать нужно по трассе Т-11-15 в направлении Теребовли, затем повернуть на село Настасов, а оттуда направляться в Зарваницу. Дорога замечательная, асфальтированная, а по дороге открываются живописные виды холмов.
Если вы путешествуете по общественному транспорту, то из Тернополя в Зарваницу несколько раз в день отправляются автобусы с центрального автовокзала. Путешествие будет длиться около тридцати минут, а стоимость билета совсем символична. Прибывающим из Киева или других дальних городов сначала нужно добраться до Тернополя поездом или автобусом, занимающим от четырех до пяти часов, а затем пересесть на местный транспорт.
В дни больших паломников, особенно в октябре, из многих городов Украины организуют специальные автобусные туры в Зарваницу. Это очень удобный вариант для тех, кто едет по группе или впервые посещает это святое место.
