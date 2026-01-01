ВДПУ, КУРВ, ЖДУ и не только: самые смешные аббревиатуры учебных заведений в Украине

На первый взгляд нет ничего необычного, но аббривиатуры вызывают улыбку

Украина известна не только своей историей и культурой, но и уникальными названиями высших учебных заведений. Некоторые из них звучат невероятно забавно, особенно в сокращении.

Что нужно знать:

Некоторые названия активно обсуждаются и становятся мемами в социальных сетях

Даже официальные аббревиатуры вузов и госслужб могут вызывать улыбку у пользователей

В списке оказались университеты из разных городов

На одно из таких названий обратили внимание в социальных сетях. Речь идет о Винницком государственном педагогическом университете им. Михаила Коцюбинского.

И хоть на первый взгляд нет совершенно ничего необычного, но сокращенная версия названия позабавила украинцев.

ВДПУ. Скриншот: соцсети

"Братом-близнецом" по названию называют также Уманский государственный педагогический университет (Уманський державний педагогічний університет — в укр).

УДПУ. Скриншот: соцсети

В комментариях под роликом пользователи стали делиться другими названиями, которые их забавляют. В этот список попал Харьковский Университет ядерной кибернетики, который в сокращении звучит как "ХУЯК".

Но важно добавить, что "Харьковский университет ядерной кибернетики" в действительности в Украине не существует. В Харькове действительно есть вузы, связанные с ядерными и кибернетическими направлениями, однако отдельного такого учебного заведения нет.

ХУЯК. Скриншот: соцсети

Еще среди фаворитов оказался Киевский университет рыночных отношений (Київський університет ринкових відносин — в укр).

КУРВ. Скриншот: соцсети

Пользователи упомянули также Житомирский государственный университет имени Ивана Франко (Житомирський державний університет імені Івана Франка — в укр.). В сокращении — ЖДУ Ивана Франко.

ЖДУ. Скриншот: соцсети

Также, например, Киевский энергетический колледж (Київський енергетичний коледж — в укр), ссокращении будет как "КЕК" — это популярное в интернете слово-мем, означающее смех.

Повна назва — Київський енергетичний фаховий коледж.

КЕК. Скриншот: соцсети

Киевский национальный университет технологий и дизайна (Київський національний університет технологій та дизайну — в укр.) в сокращении — КНУТД, но пользователи видят сходство со словом "кнут".

КНУТД. Скриншот: соцсети

Помимо университетов, украинцы также упоминают Житомирскую областную налоговую администрацию (Житомирська обласна податкова адміністрація — в укр). Сокращение этого названия в сети также вызывает улыбку.

Но на самом деле, она носит название ГНС в Житомирской области (ДПС у Житомирській області — в укр.)

Житомирская областная налоговая администрация. Скриншот: соцсети

