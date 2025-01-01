Приветствуем 1 января с улыбкой, а не с похмельем: забавные новогодние мемы и картинки
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От новогодней суете во время войны до прикольных мемов с котами
Продлить хоть ненадолго праздничное настроение помогут не только новогодние подарки, но также забавные мемы и смешные картинки на фоне праздников. Мемы о Новом годе — это своего рода терапия, которая поможет украинцам расслабиться и поднять настроение.
Мы живем в военный период, который связан со стрессом и напряжением. Однако хороший юмор может помочь высвободить эндорфины счастья и радости.
Сегодня "Телеграф" хочет поднять своим преданным читателям настроение! Ловите мемы, которые помогут взглянуть на весь этот новогодний хаос с позитивной стороны!
Лучшие новогодние мемы 2025:
Смешные мемы про котов и новогоднюю елку:
Ранее "Телеграф" вспоминал о том, над чем шутили в сети весь 2024 год. Отметим, что украинцы продолжали проявлять креативность, находили поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.
Кстати, в свое время политик Виктор Ющенко прославился своей любовью к пчелам и меду, а со временем это стало трендом. "Телеграф" рассказывал, как любимая пасека бывшего президента Украины стала мемной историей.