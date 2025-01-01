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Приветствуем 1 января с улыбкой, а не с похмельем: забавные новогодние мемы и картинки

Автор
Татьяна Кармазина
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Смешные картинки к Новому году 2025
Смешные картинки к Новому году 2025. Фото Соцсети

От новогодней суете во время войны до прикольных мемов с котами

Продлить хоть ненадолго праздничное настроение помогут не только новогодние подарки, но также забавные мемы и смешные картинки на фоне праздников. Мемы о Новом годе — это своего рода терапия, которая поможет украинцам расслабиться и поднять настроение.

Мы живем в военный период, который связан со стрессом и напряжением. Однако хороший юмор может помочь высвободить эндорфины счастья и радости.

Сегодня "Телеграф" хочет поднять своим преданным читателям настроение! Ловите мемы, которые помогут взглянуть на весь этот новогодний хаос с позитивной стороны!

Лучшие новогодние мемы 2025:

мем елка
мем похмелье новый год
мем русня
мем гирлянда
мем майонез
мем новогоднее похмелье
мем коты
мем новый год коты
мем на новый год похмелье
мем старый новый год
мем 2024
мем новый год 2025

Смешные мемы про котов и новогоднюю елку:

мем с котами
мем коты новогодняя елка
мем животные новый год
мем про кота и елку

Ранее "Телеграф" вспоминал о том, над чем шутили в сети весь 2024 год. Отметим, что украинцы продолжали проявлять креативность, находили поводы для шуток как в трудные, так и в радостные моменты.

Кстати, в свое время политик Виктор Ющенко прославился своей любовью к пчелам и меду, а со временем это стало трендом. "Телеграф" рассказывал, как любимая пасека бывшего президента Украины стала мемной историей.

Теги:
#Шутки #Юмор #Новый год #1 января #Мемы