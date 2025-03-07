Памятник во весь рост, а позади три волка: как выглядит могила Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Дмитрий защищал Украину от оккупантов с 2014 года

Ровно два года назад, 7 марта, на фронте погиб легендарный командир батальона 67-й отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. На его могиле недавно установили монументальную скульптуру.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло и что о нем известно. Его жизнь оборвалась в районе Бахмута.

Дмитрий Коцюбайло — что о нем известно

Украинский военнослужащий родился в Ивано-Франковску и свой боевой путь начал с 18-летнего возраста. Дмитрий с 2014 года защищал нашу страну от российских захватчиков.

Дмитрий Коцюбайло защищал Украину с 2014 года

Он был активным участником Майдана, а после присоединился к "Правому сектору" и отправился на Донбасс. Дмитрий принимал участие в боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. На фронте был ранен обломком снаряда, но после лечения сразу вернулся на поле боя.

Дмитрий Коцюбайло при жизни получил звание Героя Украины.

Украинский военнослужащий с позывным "Да Винчи" был первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины. В 21 год Дмитрий стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор".

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло погиб под Бахмутом

Жизнь Дмитрия Коцюбайло оборвалась 7 марта 2023 года в боях под Бахмутом. Защитник получил осколочное ранение в шею от обстрела "Градом".

Как выглядит могила "Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло

Украинский герой был похоронен в Киеве на Аскольдовой могиле. В ноябре 2024 года на месте его захоронения установили монументальную скульптуру.

Дмитрия Коцюбайло похоронили на Аскольдовой могиле

На памятнике Дмитрий изображен в полный рост с автоматом в руках, а позади него стоят три волка, которые символизируют его боевых товарищей из батальона "Волки Да Винчи".

Как выглядит могила Дмитрия Коцюбайло

Дмитрию Коцюбайло установили памятник во весь рост

Могила легендарного воина укрыта цветами. Родные, друзья и неравнодушные украинцы часто приходят, чтобы почтить его память.

Могила Дмитрия Коцюбайло в Киеве

Дмитрий Коцюбайло изображен во весь рост с тремя волками позади

Напомним, что в июне 2024 года на могилах погибших героев Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, а также Павла "Инвестора" Петриченко и "Андрея "Джуса" Пильщикова были совершены погромы. Были поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и сорваны цветы.

На могиле Дмитрия Коцюбайло летом совершили погром

Правоохранители благодаря камерам видеонаблюдения выяснили, что погром устроила женщина и установили ее личность. Ее задержали и поместили на 60 суток в психбольницу. Ходатайство о мере пресечения злоумышленницы было подано в суд прокуратуры.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила военного пилота "Джуса". Ее несколько раз грабили и оскверняли.