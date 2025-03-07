Памятник во весь рост, а позади три волка: как выглядит могила Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
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Дмитрий защищал Украину от оккупантов с 2014 года
Ровно два года назад, 7 марта, на фронте погиб легендарный командир батальона 67-й отдельной механизированной бригады "Волки Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. На его могиле недавно установили монументальную скульптуру.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло и что о нем известно. Его жизнь оборвалась в районе Бахмута.
Дмитрий Коцюбайло — что о нем известно
Украинский военнослужащий родился в Ивано-Франковску и свой боевой путь начал с 18-летнего возраста. Дмитрий с 2014 года защищал нашу страну от российских захватчиков.
Он был активным участником Майдана, а после присоединился к "Правому сектору" и отправился на Донбасс. Дмитрий принимал участие в боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. На фронте был ранен обломком снаряда, но после лечения сразу вернулся на поле боя.
Украинский военнослужащий с позывным "Да Винчи" был первым добровольцем, который при жизни получил звание Героя Украины. В 21 год Дмитрий стал самым молодым командиром 1-й штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор".
Жизнь Дмитрия Коцюбайло оборвалась 7 марта 2023 года в боях под Бахмутом. Защитник получил осколочное ранение в шею от обстрела "Градом".
Как выглядит могила "Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло
Украинский герой был похоронен в Киеве на Аскольдовой могиле. В ноябре 2024 года на месте его захоронения установили монументальную скульптуру.
На памятнике Дмитрий изображен в полный рост с автоматом в руках, а позади него стоят три волка, которые символизируют его боевых товарищей из батальона "Волки Да Винчи".
Могила легендарного воина укрыта цветами. Родные, друзья и неравнодушные украинцы часто приходят, чтобы почтить его память.
Напомним, что в июне 2024 года на могилах погибших героев Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, а также Павла "Инвестора" Петриченко и "Андрея "Джуса" Пильщикова были совершены погромы. Были поломаны памятные таблички, разбиты лампадки и сорваны цветы.
Правоохранители благодаря камерам видеонаблюдения выяснили, что погром устроила женщина и установили ее личность. Ее задержали и поместили на 60 суток в психбольницу. Ходатайство о мере пресечения злоумышленницы было подано в суд прокуратуры.
"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила военного пилота "Джуса". Ее несколько раз грабили и оскверняли.