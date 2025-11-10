Его семена способны убить: это растение в Украине опасно даже трогать, как оно выглядит (фото)
Это растение в тысячи раз опаснее цианида
В Украине растет множество красивых растений, которые скрывают в себе опасность. Одним из них является клещевина, плоды которой напоминают каштаны, однако ее лучше обходить стороной.
В Tik-Tok поделились видео, в котором рассказали, что клещевина очень красивая на вид и ее часто садят на участках, не подозревая об опасности. На самом деле, все части растения ядовиты.
Как выглядит клещевина и чем опасна
Клещевина является эффектным деревцом с багряной листвой и ярко-красными плодами, которые по форме сильно напоминают каштаны. Но на самом деле это растение считается одним из самых ядовитых в мире. Даже в тысячи раз опаснее цианида.
Все части клещевины содержат рицин, но больше всего яда содержится в семенах растения, которые привлекают необычной формой и окраской. Достаточно всего 2–3 семян для ребенка и 5–10 для взрослого, чтобы возникла серьезная угроза жизни.
Более того, растение даже не стоит трогать голыми руками, особенно если на коже есть царапины или трещины, поскольку через повреждения токсины могут попасть в организм.
Клещевина завезена в Украину как декоративное дерево, поэтому ее часто высаживают на садовых участках и вдоль дорог. Но с растением следует быть осторожнее.
