Его семена способны убить: это растение в Украине опасно даже трогать, как оно выглядит (фото)

Это растение в тысячи раз опаснее цианида

В Украине растет множество красивых растений, которые скрывают в себе опасность. Одним из них является клещевина, плоды которой напоминают каштаны, однако ее лучше обходить стороной.

В Tik-Tok поделились видео, в котором рассказали, что клещевина очень красивая на вид и ее часто садят на участках, не подозревая об опасности. На самом деле, все части растения ядовиты.

Как выглядит клещевина и чем опасна

Клещевина является эффектным деревцом с багряной листвой и ярко-красными плодами, которые по форме сильно напоминают каштаны. Но на самом деле это растение считается одним из самых ядовитых в мире. Даже в тысячи раз опаснее цианида.

Все части клещевины содержат рицин, но больше всего яда содержится в семенах растения, которые привлекают необычной формой и окраской. Достаточно всего 2–3 семян для ребенка и 5–10 для взрослого, чтобы возникла серьезная угроза жизни.

Как выглядит клещевина

Более того, растение даже не стоит трогать голыми руками, особенно если на коже есть царапины или трещины, поскольку через повреждения токсины могут попасть в организм.

Как выглядят семена клещевины

Клещевина завезена в Украину как декоративное дерево, поэтому ее часто высаживают на садовых участках и вдоль дорог. Но с растением следует быть осторожнее.

