Содержит сильный яд и может цвести посреди зимы: в Украине есть уникальный цветок (фото)

Это растение называют еще "диким шафраном"

В Украине растет множество красивых и уникальных растений, среди которых стоит выделить безвременник, притягивающий взгляд своим ярким окрасом. Однако мало кто знает, что этот цветок содержит сильный яд.

В Tik-Tok рассказали, почему с этим растением нужно быть аккуратнее. "Телеграф" узнал больше о безвременнике.

Как выглядит безвременник и что о нем известно

Это растение привлекает внимание своим лиловым или розовым окрасом. В Украине его еще называют "дикий шафран", "зимовник" или "мороз".

Но, как оказывается, несмотря на свою красоту, безвременник входит в число самых ядовитых растений, поскольку содержит в своем составе сильный яд — колхицин, который может спровоцировать серьезное отравление, а сок растения может вызвать раздражения кожи.

Безвременник содержит сильный яд

Безвременник имеет крупные луковицы, из которых весной или осенью появляются изящные цветы с длинными тычинками и яркой окраской. В Украине этот цветок считается редким и занесен в Красную книгу.

Как выглядит безвременник

Существует несколько видов безвременника и некоторые из них способны цвести даже посреди зимы, если она умеренно теплая. Так, в прошлом году в украинской Бессарабии был зафиксирован необычный случай, где в январе эти цветы начали распускаться.

Безвременник анкарский в Украине

