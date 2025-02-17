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"Пострадала" от войны в Украине: чем занимается путинистка Малышева после закрытия программы "Жить здорово"

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Елена Малышева не осталась без работы после закрытия ее шоу Новость обновлена 17 февраля 2025, 10:23
Елена Малышева не осталась без работы после закрытия ее шоу. Фото Коллаж "Телеграф"

Программу закрыли после начала полномасштабной войны в Украине

Елена Малышева — известная российская телеведущая и врач, которая много лет вела на российском Первом канале свою передачу "Жить здорово". После начала полномасштабной войны в Украине авторскую программу Малышевой сняли с эфира. Однако она не осталась без работы, а нашла себе "теплое" место в государственных структурах.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Елена Малышева и чем она занимается после закрытия ее программы.

Елена Малышева — что о ней известно

Елена Малышева родилась 13 марта 1961 года в Кемерово, сейчас ей 63 года. Она имеет медицинское образование и с конца 90-х прославилась благодаря своим телепрограммам о здоровье. Украинским зрителям она известна, как ведущая шоу "Жить здорово", а так же как героиня кринжовых мемов в соцсетях.

Елена Малышева

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину на Первом канале в России произошли существенные перемены. Там сняли с эфира все развлекательные программы. Под раздачу попало и шоу Малышевой "Жить здорово". Программу закрыли, а команду создателей проекта распустили. Вернется ли это странное шоу о здоровье в эфир центрального российского телевидения неизвестно.

Елена Малышева

Однако, Елена Малышева не осталась без работы — теперь она возглавляет Национальный центр исторической памяти при президенте России и является членом Общественной палаты РФ. Кроме того, телеведущая и врач имеет своей косметический бренд "Диета Елены Малышевой", владеет сетью клиник "Медицинский центр Елены Малышевой" и имеет свой информационный портал "Здоровье с Еленой Малышевой".

Елена Малышева

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#Елена Малышева #путинистка #Жить здорово