Водителям следует знать: в Украине может появиться новый дорожный знак

Что важно знать водителям о нововведениях на дорогах

В Украине планируют добавить в ПДД новый дорожный знак — белый ромб на синем фоне. Такой знак можно было увидеть на дорогах европейских стран, в частности во Франции и Германии.

Об инициативе внедрения знака заявил депутат Львовского горсовета Петр Адамик. По его словам, это решение поможет разгрузить дороги и сделать городской транспорт более экологичным.

Об этом сообщают Патриоты Украины.

Знак предназначен для обозначения полос, которыми могут использовать только отдельные категории транспорта.

К ним относятся:

легковые автомобили, в которых едут по меньшей мере два человека;

электромобили;

такси;

автобусы и другой общественный транспорт.

Что показал европейский опыт

В Варшаве и Берлине: Выделенные полосы сократили время поездок в среднем на 12-15% и увеличили количество попутчиков почти на треть — об этом рассказал транспортный инженер из Кракова Томаш Вильчак.

В Париже Карпулинг-полосы помогли стабилизировать движение в часы пик и улучшить качество воздуха. Водители стали чаще объединяться в поездки.

Європейский знак скоро на дорогах Украины

Львов станет первым

Во Львове хотят протестовать новый формат движения уже в следующем году. Полосы планируют обустроить на самых загруженных улицах. Если система окажется успешной, такие решения могут появиться и в других городах.

Автоэксперт Сергей Мельник отмечает: результат будет зависеть от того, будут ли придерживаться водители правил. В противном случае новый знак может остаться просто декорацией.

Ранее Украина уже заимствовала несколько дорожных знаков и элементов ПДД. Например, "Главная дорога" и "Конец главной дороги" — точная копия стандартов Венесуэлы и Германии.

Напомним, что В Одессе установили необычный дорожный знак, который дезориентирует людей, а в Киеве — появились знаки в совершенно нетипичных местах.