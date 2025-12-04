Водителям следует знать: в Украине может появиться новый дорожный знак
Что важно знать водителям о нововведениях на дорогах
В Украине планируют добавить в ПДД новый дорожный знак — белый ромб на синем фоне. Такой знак можно было увидеть на дорогах европейских стран, в частности во Франции и Германии.
Об инициативе внедрения знака заявил депутат Львовского горсовета Петр Адамик. По его словам, это решение поможет разгрузить дороги и сделать городской транспорт более экологичным.
Об этом сообщают Патриоты Украины.
Знак предназначен для обозначения полос, которыми могут использовать только отдельные категории транспорта.
К ним относятся:
- легковые автомобили, в которых едут по меньшей мере два человека;
- электромобили;
- такси;
- автобусы и другой общественный транспорт.
Что показал европейский опыт
В Варшаве и Берлине: Выделенные полосы сократили время поездок в среднем на 12-15% и увеличили количество попутчиков почти на треть — об этом рассказал транспортный инженер из Кракова Томаш Вильчак.
В Париже Карпулинг-полосы помогли стабилизировать движение в часы пик и улучшить качество воздуха. Водители стали чаще объединяться в поездки.
Львов станет первым
Во Львове хотят протестовать новый формат движения уже в следующем году. Полосы планируют обустроить на самых загруженных улицах. Если система окажется успешной, такие решения могут появиться и в других городах.
Автоэксперт Сергей Мельник отмечает: результат будет зависеть от того, будут ли придерживаться водители правил. В противном случае новый знак может остаться просто декорацией.
Ранее Украина уже заимствовала несколько дорожных знаков и элементов ПДД. Например, "Главная дорога" и "Конец главной дороги" — точная копия стандартов Венесуэлы и Германии.
Напомним, что В Одессе установили необычный дорожный знак, который дезориентирует людей, а в Киеве — появились знаки в совершенно нетипичных местах.