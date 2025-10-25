Укр

Полиция назвала нарушение, которое чаще всего уносит жизнь на дорогах

Галина Михайлова
От превышения скорости до ДТП один миг Новость обновлена 25 октября 2025, 14:26
От превышения скорости до ДТП один миг. Фото Коллаж "Телеграфа"

Полиция Украины назвала самое распространенное нарушение на дорогах — ДТП с травмированными и погибшими вызывает именно оно

В Украине хотят усилить ответственность за превышение скорости. По статистике, это самое распространенное нарушение.

Что нужно знать

  • Превышение скорости – самое распространенное нарушение ПДД в Украине
  • Полиция использует камеры автоматической фиксации и приборы для контроля за нарушителями скоростного режима
  • За превышение скорости свыше 20 км/ч штраф составляет 340 грн.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью РБК-Украина. Он подчеркнул, что полиция также обращает внимание больше именно на это правонарушение из-за количества ДТП, которое оно вызывает.

41% всех ДТП с травмированными и погибшими связаны именно с превышением разрешенной скорости.

Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции

Белошицкий отметил, что в полиции для контроля за нарушителями скоростного режима есть несколько методов : камеры автоматической фиксации или установка с приборами в неавтоматическом режиме.

Он также подчеркнул — даже в годы войны, ситуация с нарушениями не изменилась. В начале полномасштабного вторжения россиян были особенности – на дорогах были блокпосты и другие объекты. По невнимательности водителей происходили дорожно-транспортные происшествия, особенно в условиях недостаточного освещения.

Напомним, за превышение скорости более чем на 20 км/ч в Украине предусмотрен штраф 340 гривен. Если нарушение "поймала" система автоматической фиксации, можно оплатить только половину штрафа – 170 грн – если успеть за 10 дней с получения постановления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пешеходы часто погибают из-за пренебрежения правилами ПДД. Тем не менее, процент аварий с участием нарушавших ПДД пешеходов составляет примерно 2,1% от общего количества ДТП.

