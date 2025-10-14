Осторожно, вас снимают! Где на дорогах собирают миллионы на любителях скорости (карта камер)

Какие камеры вытащили из кошельков украинцев более 100 миллионов гривен всего за восемь месяцев

Превышение скорости – главная причина большинства штрафов на украинских дорогах. "Глаза" систем автоматической фиксации видят все. Камеры не устают, не делают поблажек и не зависят от настроения. Они работают круглосуточно и фиксируют сотни тысяч нарушений ежемесячно, принося в украинский бюджет сотни миллионов гривен в год. Поэтому их количество постоянно увеличивается.

"Телеграф" узнал, какие именно комплексы фото- и видеофиксации в 2025 году оказались самыми результативными, где они расположены и сколько денег украинские водители уже заплатили за зафиксированные нарушения.

Какие камеры на украинских дорогах оказались наиболее результативными и где они расположены

Чтобы узнать, какие камеры оказались наиболее прибыльными на украинских дорогах, журналисты издания обратились в МВД с официальным запросом. В ответ в министерстве рассказали о топ-10 самых результативных устройствах. Расскажем об их расположении подробнее.

Топ-10 камер по количеству выписанных протоколов в Украине

По официальным данным МВД, с 1 января по 31 августа 2025 года больше всего постановлений вынесли десять камер, расположенных на государственных и местных трассах. Все они работают в автоматическом режиме и фиксируют превышение скорости более чем на 20 или 50 км/ч, а также движение по полосе общественного транспорта.

Трасса "Киев-Чоп", Ровенская область

Камера HOAG 50/1 014-01/21, установленная на 339-м километре трассы Киев-Чоп в Ровенской области, ззафиксировала 61 075 нарушений, по которым водители уже уплатили более 12 миллионов гривен штрафов.

GPS-координаты: 50.587668, 26.149632

Киев

На втором месте – киевская камера КАСКАД 003-1118 на Днепровской набережной возле Причальной. С помощью этого устройства система вынесла 57 169 постановлений, из которых 54 тысячи уже оплачены – это еще 10,7 миллиона гривен в бюджет.

GPS-координаты: 50.417382000 30.593149000

Третью строчку заняла камера КАСКАД 004-1118 на улице Братиславской, 18 в Киеве. Она "заработала" почти 10 миллионов гривен благодаря более чем 53 тысячам зафиксированных нарушений.

GPS-координаты: 50.478137805 30.617633744

Кроме камер на Днепровской набережной и Братиславской, в топ-10 попала еще одна – КАСКАД 005-1118 на Чоколовском бульваре, 24.

Она зафиксировала 49 629 нарушений, а в бюджет поступило более 9,4 миллиона гривен.

GPS-координаты: 50.431336111 30.455482947

Трасса Киев-Чоп — главный донор штрафов: сразу несколько камер в топ-10

Среди лидеров сразу несколько устройств стоят на трассе М-06 Киев-Чоп — одном из самых оживленных в стране.

На 247-м километре в Житомирской области камера VEGA SMART SPEED DUAL BAND 2010000586 зафиксировала 52 669 нарушений, принесших государству более 15,9 миллиона гривен. Она стала абсолютным рекордсменом.

GPS-координаты: 50.607745, 27.364551

Рядом на этом же участке камера EXPERT-FS E75053467 вынесла 51 141 постановление — и это еще 13,7 миллиона гривен штрафов.

GPS-координаты: 50.607833, 27.365667

Не отстает и Павлоград: камера HOAG-50/1 012-01/21 по улице Днепровской, 409 собрала более 10 миллионов гривен за 44 тысячи уплаченных штрафов.

GPS-координаты: 48.501139, 35.914500

Скорость стоит дорого: 1700 гривен – максимальный штраф за одно превышение

Как выглядят камеры контроля скорости на украинских дорогах

По украинскому законодательству, превышение скорости более чем на 50 км/ч карается штрафом в 1700 гривен. Это самая большая сумма, которую может получить водитель за нарушение, зафиксированное камерой.

В МВД отмечают: система работает не для наполнения бюджета, а для уменьшения аварийности. Однако статистика показывает – пока водители не снижают скорость, камеры продолжают "зарабатывать".

Напомним, Телеграф писал, что в Украине начали штрафовать за сокрытие номеров от камер автофиксации. Такие способы незаконны, хоть и действенны