Укр

Осторожно, вас снимают! Где на дорогах собирают миллионы на любителях скорости (карта камер)

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Комплексы автофиксации превышения скорости на дорогах Украины Новость обновлена 14 октября 2025, 15:24
Комплексы автофиксации превышения скорости на дорогах Украины. Фото Колаж Телеграфу

Какие камеры вытащили из кошельков украинцев более 100 миллионов гривен всего за восемь месяцев

Превышение скорости – главная причина большинства штрафов на украинских дорогах. "Глаза" систем автоматической фиксации видят все. Камеры не устают, не делают поблажек и не зависят от настроения. Они работают круглосуточно и фиксируют сотни тысяч нарушений ежемесячно, принося в украинский бюджет сотни миллионов гривен в год. Поэтому их количество постоянно увеличивается.

"Телеграф" узнал, какие именно комплексы фото- и видеофиксации в 2025 году оказались самыми результативными, где они расположены и сколько денег украинские водители уже заплатили за зафиксированные нарушения.

Какие камеры на украинских дорогах оказались наиболее результативными и где они расположены

Чтобы узнать, какие камеры оказались наиболее прибыльными на украинских дорогах, журналисты издания обратились в МВД с официальным запросом. В ответ в министерстве рассказали о топ-10 самых результативных устройствах. Расскажем об их расположении подробнее.

камеры штрафы
Топ-10 камер по количеству выписанных протоколов в Украине

По официальным данным МВД, с 1 января по 31 августа 2025 года больше всего постановлений вынесли десять камер, расположенных на государственных и местных трассах. Все они работают в автоматическом режиме и фиксируют превышение скорости более чем на 20 или 50 км/ч, а также движение по полосе общественного транспорта.

Трасса "Киев-Чоп", Ровенская область

Камера HOAG 50/1 014-01/21, установленная на 339-м километре трассы Киев-Чоп в Ровенской области, ззафиксировала 61 075 нарушений, по которым водители уже уплатили более 12 миллионов гривен штрафов.

GPS-координаты: 50.587668, 26.149632

Киев

На втором месте – киевская камера КАСКАД 003-1118 на Днепровской набережной возле Причальной. С помощью этого устройства система вынесла 57 169 постановлений, из которых 54 тысячи уже оплачены – это еще 10,7 миллиона гривен в бюджет.

GPS-координаты: 50.417382000 30.593149000

Третью строчку заняла камера КАСКАД 004-1118 на улице Братиславской, 18 в Киеве. Она "заработала" почти 10 миллионов гривен благодаря более чем 53 тысячам зафиксированных нарушений.

GPS-координаты: 50.478137805 30.617633744

Кроме камер на Днепровской набережной и Братиславской, в топ-10 попала еще одна – КАСКАД 005-1118 на Чоколовском бульваре, 24.

Она зафиксировала 49 629 нарушений, а в бюджет поступило более 9,4 миллиона гривен.

GPS-координаты: 50.431336111 30.455482947

Трасса Киев-Чоп — главный донор штрафов: сразу несколько камер в топ-10

Среди лидеров сразу несколько устройств стоят на трассе М-06 Киев-Чоп — одном из самых оживленных в стране.

На 247-м километре в Житомирской области камера VEGA SMART SPEED DUAL BAND 2010000586 зафиксировала 52 669 нарушений, принесших государству более 15,9 миллиона гривен. Она стала абсолютным рекордсменом.

GPS-координаты: 50.607745, 27.364551

Рядом на этом же участке камера EXPERT-FS E75053467 вынесла 51 141 постановление — и это еще 13,7 миллиона гривен штрафов.

GPS-координаты: 50.607833, 27.365667

Не отстает и Павлоград: камера HOAG-50/1 012-01/21 по улице Днепровской, 409 собрала более 10 миллионов гривен за 44 тысячи уплаченных штрафов.

GPS-координаты: 48.501139, 35.914500

Скорость стоит дорого: 1700 гривен – максимальный штраф за одно превышение

камеры автоматической фиксации нарушений ПДД
Как выглядят камеры контроля скорости на украинских дорогах

По украинскому законодательству, превышение скорости более чем на 50 км/ч карается штрафом в 1700 гривен. Это самая большая сумма, которую может получить водитель за нарушение, зафиксированное камерой.

В МВД отмечают: система работает не для наполнения бюджета, а для уменьшения аварийности. Однако статистика показывает – пока водители не снижают скорость, камеры продолжают "зарабатывать".

Напомним, Телеграф писал, что в Украине начали штрафовать за сокрытие номеров от камер автофиксации. Такие способы незаконны, хоть и действенны

Теги:
#Штраф #Камеры #ПДД #камери фотофіксації