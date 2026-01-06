Один обласний центр півстоліття жив з ім'ям радянського вождя. Як зараз називається це місто в Україні

Уже понад 10 років цей населений пункт окуповано

В Україні є чимало міст, які свого часу носили радянські назви, не виключенням став і Луганськ. Він майже 50 років називався Ворошиловград.

"Телеграф" розповість історію зміни назви міста та чому обрали саме Луганськ. Зауважимо, що з 2024 року місто окуповано Росією.

Як змінювалась назва Луганську

За історичними даними, населений пункт було закладено ще у 1795 році. Саме тоді тут з'явився завод, який був основною роботою для більшості місцевих. Тоді його назвали Луганський Завод і це було невелике селище. Згодом у 1882 році його об'єднали з Кам'яним Бродом та сформували місто, яке назвали Луганське.

Луганськ на старих фото. Джерело: Вікіпедія

У 1933 році за новим правописом назва міста Луганське змінилася на Луганськ. Однак вже через два роки у 1935 його перейменували у Ворошиловград на честь радянського військового та політичного діяча Климента Ворошилова. Чому обрали саме його прізвище для назви? Він був тісно пов'язаний з його історією, адже брав активну участь у революційному русі в Луганську.

Луганськ після 2014 року. Фото: відкриті джерела

Вже у 1958 році місто знову перейменовано в Луганськ. Головна причина — постанова про те, що населені пункти не можна називати на честь живих людей. Та вже у 1970 році, після смерті Климента Ворошилова місто знову отримало назву Ворошиловград. У часи Перебудови, у 1990 році відновлена попередня назва Луганськ.

Чому саме Луганськ

На думку науковців, назва Луганськ походить від річки Лугань, яка протікала біля міста. Її ж було названо так через велику кількість лугів та лугову заплаву. А ще за однією з версій назва міста має тюркське походження та утворилось від слова "Луган" чи "Лаган".

Назва Луганськ складається з двох частин: "луган" та суфікса -ськ, який є типовим для слов'янських топонімів.

Для довідки

Климент Ворошилов — це радянський військовий та політичний діяч, революціонер, двічі герой Радянського Союзу. Голова президії Верховної Ради СРСР у 1953—1960 роках. Один з організаторів та учасників масових репресій у СРСР. Учасник громадянської війни в Росії 1917—1922.

Климент Ворошилов

