Поздравления с Крещением: красивые картинки и видеопоздравления на украинском языке

Поднимите настроение родным и близким, оиправив открытку или видеопоздравление с Крещением

В этот вторник, 6 января, по новому церковному календарю отмечается большой религиозный праздник — Крещение Господне. В этот день православные и греко-католики ходят в храмы, освящают воду и по древней традиции окунаются в крещенские ополонки.

Поздравьте родных и близких с праздником Крещения Господня, отправив милое сообщение в соцсетях. "Телеграф" подготовил яркие картинки, видеопоздравления и пожелания своими словами с праздником.

Поздравления с Крещением Господним 2026

Поздравляю с Крещением! Пусть этот день принесет в твой дом настоящий уют, спокойствие и душевное тепло. Желаю, чтобы на сердце всегда было светло, а все тревоги ушли вместе с освященной водой.

***

С праздником! Пусть крещенские морозы не пугают, а только бодрят и дарят энергию на весь год. Желаю обновления чувств, ясных мыслей и самого крепкого здоровья тебе и твоим близким.

Пусть святая вода смоет всё лишнее и оставит в жизни только радость и доброту. Желаю вам мира, взаимопонимания и побольше светлых новостей каждый день. Будьте счастливы и берегите свой внутренний свет.

***

В этот чудесный день хочется пожелать тебе только самого доброго и искреннего. Пусть вера в лучшее никогда не угасает, а жизнь преподносит только приятные сюрпризы. Пусть ангел-хранитель всегда оберегает тебя на всех путях.

С Крещением Господним! Желаю стального здоровья, неиссякаемых сил и бодрости духа в любой ситуации. Пусть всё задуманное складывается легко, а любые трудности тают, как январский снег.

***

Пусть этот праздник наполнит ваш дом гармонией, благодатью и искренним смехом. Желаю, чтобы в семье всегда царили любовь, поддержка и полное доверие. Пусть святая вода станет надежным оберегом для вашего очага.

Поздравляю! Желаю, чтобы твой жизненный путь всегда был освещен добрым светом и надеждой. Пусть сердце остается открытым для прекрасного, а рядом всегда будут верные и любящие люди.

***

С Крещением! Пусть этот день станет началом чего-то нового, чистого и по-настоящему прекрасного в твоей жизни. Желаю ясности в мыслях, честности в поступках и простого человеческого счастья.

В этот великий праздник желаю тебе огромного запаса сил и долголетия. Пусть крещенская вода подарит мощный заряд бодрости и смоет всю усталость. Живи в радости, дыши полной грудью и никогда не унывай.

***

С праздником! Желаю тишины в душе, мира в доме и светлых помыслов. Пусть все старые обиды забудутся, а на их место придут прощение и искренняя доброта к окружающим.

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть в твоей жизни будет как можно больше поводов для искренней улыбки и праздничного настроения. Желаю успеха во всех начинаниях и чтобы удача всегда была на твоей стороне.

***

Пусть этот святой день укрепит твой дух и подарит непоколебимую уверенность в своих силах. Желаю находить вдохновение в каждом моменте и всегда чувствовать тепло и поддержку дорогих людей.

Ранее "Телеграф" рассказывал про полный календарь на 2026 год. Сколько выходных и праздников будет в украинцев.