Привітання з Водохрещем: красиві картинки та відеопривітання українською мовою

Галина Струс
Цього святкового дня привітайте близьких зі святом Водохреща Новина оновлена 06 січня 2026, 13:31
Цього святкового дня привітайте близьких зі святом Водохреща. Фото Колаж "Телеграф"

Підніміть настрій рідним та близьким, надіславши листівку або відеопривітання з Водохрещем

Цього вівторка, 6 січня, за новим церковним календарем відзначається велике релігійне свято — Хрещення Господнє. Цього дня православні та греко-католики ходять до храмів, освячують воду і за давньою традицією занурюються у водохрещенські проруби.

Привітайте рідних та близьких зі святом Хрещення Господнього, надіславши миле повідомлення у соцмережах. "Телеграф" підготував яскраві картинки, відеопривітання та побажання своїми словами зі святом.

Привітання з Хрещенням Господнім 2026

Вітаю з Водохрещем! Нехай цей день принесе до твоєї хати справжній затишок, спокій та душевне тепло. Бажаю, щоб на серці завжди було світло, а всі тривоги пішли разом із освяченою водою.

***

Зі святом! Нехай водохрещенські морози не лякають, а лише бадьорять та дарують енергію на весь рік. Бажаю оновлення почуттів, ясних думок та найміцнішого здоров’я тобі та твоїм близьким.

Нехай свята вода змиє все зайве і залишить у житті лише радість та доброту. Бажаю вам миру, взаєморозуміння та більше хороших новин щодня. Будьте щасливі та бережіть своє внутрішнє світло.

***

Цього чудового дня хочеться побажати тобі всього тільки найдобрішого і найщирішого. Нехай віра в краще ніколи не згасає, а життя дарує лише приємні сюрпризи. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе на всіх шляхах.

З Хрещенням Господнім! Бажаю сталевого здоров’я, невичерпних сил та бадьорості духу у будь-якій ситуації. Нехай все задумане складається легко, а будь-які труднощі тануть, як січневий сніг.

***

Нехай це свято наповнить ваш дім гармонією, благодаттю та щирим сміхом. Бажаю, щоб у сім’ї завжди панували любов, підтримка та повна довіра. Нехай свята вода стане надійним оберегом для вашого вогнища.

Вітаю! Бажаю, щоб твій життєвий шлях завжди був висвітлений добрим світлом та надією. Нехай серце залишається відкритим для прекрасного, а поруч завжди будуть вірні та люблячі люди.

***

З Хрещенням! Нехай цей день стане початком чогось нового, чистого та по-справжньому прекрасного у твоєму житті. Бажаю ясності у думках, чесності у вчинках та простого людського щастя.

У це велике свято бажаю тобі величезного запасу сил та довголіття. Нехай водохресна вода подарує потужний заряд бадьорості та змиє всю втому. Живи в радості, дихай на повні груди і ніколи не засмучуйся.

***

Зі святом! Бажаю тиші в душі, миру в домі та світлих помислів. Нехай усі старі образи забудуться, а на їхнє місце прийдуть прощення та щира доброта до оточуючих.

Вітаю з Хрещенням Господнім! Нехай у твоєму житті буде якнайбільше приводів для щирої усмішки та святкового настрою. Бажаю успіху у всіх починаннях і щоб удача завжди була на твоїй стороні.

***

Нехай цей святий день зміцнить твій дух і подарує непохитну впевненість у своїх силах. Бажаю знаходити натхнення у кожному моменті і завжди відчувати тепло та підтримку дорогих людей.

