Турист пожаловался на космические цены на воду в Буковеле: мнения в сети разошлись (видео)

В комментариях восприняли возмущение парня неоднозначно

На популярном горнолыжном курорте Буковель можно хорошо заработать, а вот отдыхать там просто невозможно дорого. Причем платить приходится не только за товар, но и за обслуживание, но о сервисном сборе клиентов не предупреждают.

Туристы рассказали в TikTok, что в одном из ресторанов за две бутылки воды по 0,5 литра они заплатили 380 гривен. Однако не это их больше всего возмутило, а то, что с них взяли 10 процентов от чека за обслуживание. Это составило 250 гривен (вероятно, кроме воды, отдыхающие заказывали еду и чек был 2 500 гривен).

При этом это не чаевые, а обязательный сервисный сбор, о котором не предупреждают. Чаевые официанту клиент также может оставить, но по собственному желанию.

В комментариях восприняли жалобу парня неоднозначно. Кто-то (меньшинство) также возмущается и ценами в Буковеле и принудительной платой за обслуживание.

В то же время другие комментаторы объясняют, что это нормальная практика, распространенная также в странах Европы — за сервис нужно платить отдельно. Также многие напоминают, что в стране война и страдать из-за высоких цен на курортах сейчас неуместно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в курортном комплексе, расположенном в живописных Карпатах, открыта вакансия администратора рецепции. Работодатели готовы рассмотреть кандидатов с инвалидностью. Зарплата варьируется от 20 000 до 30 000 гривен в зависимости от опыта и профессиональных навыков кандидата.