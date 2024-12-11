Борщ за 1200? Сколько стоит обед в Буковеле, видео

Некоторые люди возмутились тем, что пока одни воюют, другие отдыхают в Буковеле

В этом году зимний отдых на популярных курортах в Карпатах многим украинцам может быть не по карману. Однако некоторые украинцы в силу разных причин могут себе позволить отдохнуть и хорошо питаться в Буковеле.

О том, сколько стоит обед на популярном горнолыжном курорте, рассказал пользователь TikTok с никнеймом Андрей ZERNOVA. По его словам, тарелка бограча с мясом стоит 950 гривен, салат "Говерла" с капустой и картошкой фри — 700 гривен.

Бограч — это карпатское блюдо из мяса, сладкого перца, молотой паприки, помидоров, картофеля, моркови и специй. В то же время соленья (огурцы и помидоры) по словам пользователя стоят от 100 до 150 гривен.

Борщ, по словам пользователя соцсети, стоит 1200 гривен, 100 грамм ребрышек — 500 гривен, а 300 грамм — 1500 гривен. Всего за обед на двоих можно заплатить порядка 7000 гривен.

Между тем, доступ к видео на странице в TikTok пропал, но оно распространилось в Telegram.

Некоторые комментаторы пишут, что цены на обед в два-три раза меньше, чем на видео. В то же время многие люди возмутились тем, что пока одни воюют с Россией и отдают свое здоровье, а кто-то даже жизнь, другие отдыхают в Буковеле, будто нет никакой войны.

Ранее "Телеграф" писал, что на украинском горнолыжном курорте Буковель уже готовятся принимать туристов, решивших провести здесь новогодние праздники. Однако такой отдых будет по карману не каждому.