Напоминает рифовый коралл. В Украине есть необычное растение, которому нипочем лютые морозы

Кизил является одним из самых раннецветущих кустарников

Многие думают, что сад зимой — это только серость и белый снег, но есть многие растения, которые могут стать настоящим украшением вашего участка. В их числе и красный кизил, который привлекает внимание своими побегами.

"Телеграф" решил детальнее рассказать об этом "огненном" растении. Оказывается, оно способно выдерживать морозы до -30 градусов.

Как выглядит красный кизил и чем он особенный

Кизил может стать украшением вашего сада даже зимой, ведь когда осенью он сбрасывает листья, на фоне снега остаются обнаженными его невероятные ярко-красные и огненно-оранжевые побеги, напоминающие живой рифовый коралл.

Кизил зимой, Фото: botsad.kz

Весной этот кустарник преображается, покрываясь нежными белыми соцветиями, а к лету на нем появляются аккуратные ягоды, которые эффектно смотрятся на фоне сочной зелени.

Но именно зимой растение проявляет свой истинный характер: находясь в состоянии глубокого покоя, оно не теряет своей красоты, а лишь подчеркивает ее контрастом с белым снегом.

Что посадить для украшения зимнего сада, Фото: botanicmarket.com

Это растение обладает поразительной выносливостью и легко выдерживает лютые морозы до -30 градусов. В Украине кизил достаточно распространенный, не требует сложного ухода. Благодаря густой кроне, прочным ветвям и способности хорошо переносить стрижку, кизил часто используют для создания плотных живых изгородей.

Красные побеги кизила зимой, Фото:uzhgorod.net

