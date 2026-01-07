Укр

Напоминает рифовый коралл. В Украине есть необычное растение, которому нипочем лютые морозы

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Растение кизил посреди снега
Растение кизил посреди снега. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кизил является одним из самых раннецветущих кустарников

Многие думают, что сад зимой — это только серость и белый снег, но есть многие растения, которые могут стать настоящим украшением вашего участка. В их числе и красный кизил, который привлекает внимание своими побегами.

"Телеграф" решил детальнее рассказать об этом "огненном" растении. Оказывается, оно способно выдерживать морозы до -30 градусов.

Как выглядит красный кизил и чем он особенный

Кизил может стать украшением вашего сада даже зимой, ведь когда осенью он сбрасывает листья, на фоне снега остаются обнаженными его невероятные ярко-красные и огненно-оранжевые побеги, напоминающие живой рифовый коралл.

Кизил зимой, как выглядит
Кизил зимой, Фото: botsad.kz

Весной этот кустарник преображается, покрываясь нежными белыми соцветиями, а к лету на нем появляются аккуратные ягоды, которые эффектно смотрятся на фоне сочной зелени.

Но именно зимой растение проявляет свой истинный характер: находясь в состоянии глубокого покоя, оно не теряет своей красоты, а лишь подчеркивает ее контрастом с белым снегом.

Кизил, дерен красный зимой
Что посадить для украшения зимнего сада, Фото: botanicmarket.com

Это растение обладает поразительной выносливостью и легко выдерживает лютые морозы до -30 градусов. В Украине кизил достаточно распространенный, не требует сложного ухода. Благодаря густой кроне, прочным ветвям и способности хорошо переносить стрижку, кизил часто используют для создания плотных живых изгородей.

Красные побеги кизила зимой,
Красные побеги кизила зимой, Фото:uzhgorod.net

"Телеграф" писал ранее, какое растение в Украине опасно даже трогать. Его семена способны убить.

Теги:
#Украина #Растение #Кизил #Необычные растения