Нагадує рифовий корал. В Україні є незвичайна рослина, яка витримує люті морози

Кизил є одним з ранньоквітучих чагарників

Багато хто думає, що сад взимку — це тільки сірість і білий сніг, але є багато рослин, які можуть стати справжньою окрасою вашої ділянки. Серед них і червоний кизил, який привертає увагу своїми пагонами.

"Телеграф" вирішив детальніше розповісти про цю "вогняну" рослину. Виявляється, вона здатна витримувати морози до -30 градусів.

Який виглядає червоний кизил і чим він особливий

Кизил може стати окрасою вашого саду навіть взимку, адже коли восени він скидає листя, на тлі снігу залишаються оголеними його неймовірні яскраво-червоні та вогняно-жовтогарячі пагони, що нагадують живий рифовий корал.

Кизил взимку, Фото: botsad.kz

Весною цей чагарник змінюється, покриваючись ніжними білими суцвіттями, а до літа на ньому з’являються акуратні ягоди, які ефектно виглядають на тлі соковитої зелені.

Але саме взимку рослина виявляє свій справжній характер: перебуваючи у стані глибокого спокою, вона не втрачає своєї краси, а лише підкреслює її контрастом із білим снігом.

Що посадити для прикраси зимового саду Фото: botanicmarket.com

Ця рослина має вражаючу витривалість і легко витримує люті морози до -30 градусів. В Україні кизил досить поширений, не потребує складного догляду. Завдяки густій кроні, міцним гілкам та здатності добре переносити стрижку, кизил часто використовують для створення щільних живоплотів.

Червоні пагони кизилу взимку, Фото: uzhgorod.net

