Нагадує рифовий корал. В Україні є незвичайна рослина, яка витримує люті морози

Катерина Любимова
Рослина кизил серед снігу Новина оновлена 07 січня 2026, 22:05
Рослина кизил серед снігу. Фото Колаж "Телеграфу"

Кизил є одним з ранньоквітучих чагарників

Багато хто думає, що сад взимку — це тільки сірість і білий сніг, але є багато рослин, які можуть стати справжньою окрасою вашої ділянки. Серед них і червоний кизил, який привертає увагу своїми пагонами.

"Телеграф" вирішив детальніше розповісти про цю "вогняну" рослину. Виявляється, вона здатна витримувати морози до -30 градусів.

Який виглядає червоний кизил і чим він особливий

Кизил може стати окрасою вашого саду навіть взимку, адже коли восени він скидає листя, на тлі снігу залишаються оголеними його неймовірні яскраво-червоні та вогняно-жовтогарячі пагони, що нагадують живий рифовий корал.

Кизил взимку, як виглядає
Кизил взимку, Фото: botsad.kz

Весною цей чагарник змінюється, покриваючись ніжними білими суцвіттями, а до літа на ньому з’являються акуратні ягоди, які ефектно виглядають на тлі соковитої зелені.

Але саме взимку рослина виявляє свій справжній характер: перебуваючи у стані глибокого спокою, вона не втрачає своєї краси, а лише підкреслює її контрастом із білим снігом.

Кизил, дерен червоний взимку
Що посадити для прикраси зимового саду Фото: botanicmarket.com

Ця рослина має вражаючу витривалість і легко витримує люті морози до -30 градусів. В Україні кизил досить поширений, не потребує складного догляду. Завдяки густій кроні, міцним гілкам та здатності добре переносити стрижку, кизил часто використовують для створення щільних живоплотів.

Червоні пагони кизилу взимку,
Червоні пагони кизилу взимку, Фото: uzhgorod.net

"Телеграф" писав раніше, яку рослину в Україні небезпечно навіть чіпати. Його насіння здатне вбити.

