Нагадує рифовий корал. В Україні є незвичайна рослина, яка витримує люті морози
Кизил є одним з ранньоквітучих чагарників
Багато хто думає, що сад взимку — це тільки сірість і білий сніг, але є багато рослин, які можуть стати справжньою окрасою вашої ділянки. Серед них і червоний кизил, який привертає увагу своїми пагонами.
"Телеграф" вирішив детальніше розповісти про цю "вогняну" рослину. Виявляється, вона здатна витримувати морози до -30 градусів.
Який виглядає червоний кизил і чим він особливий
Кизил може стати окрасою вашого саду навіть взимку, адже коли восени він скидає листя, на тлі снігу залишаються оголеними його неймовірні яскраво-червоні та вогняно-жовтогарячі пагони, що нагадують живий рифовий корал.
Весною цей чагарник змінюється, покриваючись ніжними білими суцвіттями, а до літа на ньому з’являються акуратні ягоди, які ефектно виглядають на тлі соковитої зелені.
Але саме взимку рослина виявляє свій справжній характер: перебуваючи у стані глибокого спокою, вона не втрачає своєї краси, а лише підкреслює її контрастом із білим снігом.
Ця рослина має вражаючу витривалість і легко витримує люті морози до -30 градусів. В Україні кизил досить поширений, не потребує складного догляду. Завдяки густій кроні, міцним гілкам та здатності добре переносити стрижку, кизил часто використовують для створення щільних живоплотів.
