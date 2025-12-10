Имеет ярко-розовые цветы. В Киеве можно увидеть вечнозеленое краснокнижное растение (фото)

Больше шансов увидеть его среди леса будет осенью, когда растение будет выделяться на фоне желтых листьев

В киевском парке растет редкое растение с нежными розовыми цветами. В целом его можно увидеть в нескольких местах нашей страны.

О находке сообщили в Национальном природном парке "Голосеевский" на Facebook. Там объяснили, что название краснокнижного растения — волчеягодник боровой.

Как выглядит растение

Встречается он в основном в западных и центральных регионах Украины, преимущественно в сосновых или смешанных лесах. Именно в Парке проходит самая северная граница его естественного ареала.

Что известно о ней

Волчеягодник боровой — маленький вечнозеленый кустик до 30 см высотой. Его стебли стелются по земле и могут укореняться. Листочки мелкие, кожистые, удлиненные.

Цветет растение очень рано — в конце апреля-начале мая. В это время его легко узнать: на верхушках стеблей расцветают яркие розовые цветы, собранные в небольшие пучки. Цветы обладают сильным приятным ароматом, из-за чего в народе растение называют "боровой сиренью".

Летом найти его сложно, но осенью он хорошо заметен на опавших листьях.

В НПП "Голосеевский" волчеягодник боровой растет на двух участках:

Первая — затененная и заросшая ежевикой, поэтому растения там слабые и почти не цветут;

На втором участке условия лучше: кустики начали размножаться вегетативно, хотя цвета пока немного.

Яркое соцветие

