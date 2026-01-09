Как обогреть комнату, когда нет отопления. Украинка поделилась рабочими лайфхаками

Можно использовать не только кирпич на плите

Довольно часто украинцы сталкиваются не только с отключением света, но и отсутствием отопления. С приближением морозов этот вопрос стал очень остро. Однако в сети многие делятся рабочими советами.

Так, в Threads украинка рассказала, что делать, чтобы было теплее дома, когда нет отопления. По ее словам, эти советы универсальны и подойдут любому.

Женщина говорит, что, когда дома нет отопления, а на улице холодно, она делает две вещи. Первое – закрывает батареи одеялами, ведь от них идет холод. К тому же место для батарей под окном, как правило, имеет узкие стены, поэтому быстрее пропускает тепло. Второе – греет ведро с водой на 10-15 л. Нагретая вода в ведре работает почти как батарея и согревает комнату.

Лайфхаки, когда нет отопления

В комментариях пользователи также поделились своими рабочими лайфхаками. Сюда вошли не только советы о кирпиче на плите, который можно нагреть и он будет работать как батарея. Люди отмечали:

Свечи и горшок глиняный или противень над ними.

Также женщина добавила, что способ с ведром с водой подойдет и для тех, кто имеет туристическую газовую плиту.

Напомним, что также нагреть комнату можно с помощью свечи и двух глиняных горшков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как высушить волосы, когда нет света.