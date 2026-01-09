Вместо паники – ярость и сарказм. Украинцы наделали смешных мемов об очередном обстреле и холоде в квартирах

Ирония и сарказм помогают нам пережить трудные времена

В ночь на 9 января Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину с применением 36 ракет и 242 беспилотников. К сожалению, в Киеве есть погибшие, а также в половине многоквартирных домов нет теплоснабжения. Однако украинцы не сдаются и не сидят напуганные, как мечтает Россия, а, несмотря на все ужасы, не теряют чувство юмора.

"Телеграф" собрал мемы и шутки об очередной массированной атаке врага. Как известно, о ней предупреждали с вечера — и президент Владимир Зеленский и посольство США. По этому поводу также сделали мем.

Также иронизируют по поводу двух неблагоприятных факторов, которые сошлись вместе — российские обстрелы и тяжелые погодные условия. Таким и был расчет российских варваров — лишить украинцев света и тепла в самые морозные дни.

Однако враг просчитался. Вместо того чтобы вызвать у украинцев страх и желание сдаваться, россияне лишь укрепили у нас ярость против них.

Украинцы приобрели новые навыки и знания, шутят в сети. До войны мало кто знал, что такое инвертор, а сейчас способны извлечь свет практически из чего угодно.

