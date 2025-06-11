Роскошные квартиры превратили в коммуналки: как раньше выглядел один из самых интересных домов в Харькове

Это здание занесено в реестр архитектурных памятников Харькова

Каждый город имеет здания, которые притягивают взгляд и сохраняются в памяти надолго. Какие-то из них — монументальные, другие — причудливо красивые или исторически значимые. В Харькове таких зданий немало. Одно из них — бывший доходный дом страхового общества "Саламандра" на улице Сумской, 17.

"Телеграф" предлагает узнать, как появился этот дом и что с ним было в разные годы существования.

Дом "Саламандры" построили благодаря одному из старейших страховых обществ с одноименным названием. Изначально компания специализировалась на страховании от огня, и ее символ — мифическая саламандра, способная жить в пламени, — был выбран неслучайно. Это существо стало своего рода гарантией: дом должен был быть крепким, надежным и безопасным.

Харьковское отделение общества в 1914 году приобрело участок между улицами Сумской и Рымарской и объявило конкурс на лучший проект доходного дома. Победителями стали молодые архитекторы М. Редькин и Д. Бердников — студенты Петербургской академии художеств. Но окончательный проект переработал и усовершенствовал опытный зодчий Николай Веревкин. Именно ему удалось придать зданию тот величественный и монументальный облик, за который его ценят до сих пор.

Проекты строительства доходного дома

Во время строительства в холодное время года рабочие натягивали брезент вдоль фасада, обогревая здание буржуйками. Так создавалось "искусственное лето", позволявшее не останавливать облицовочные работы. За качество труда поощряли прямо на месте — подрядчик раздавал премии из разных карманов, либо игнорировал рабочих, если работа не соответствовала стандартам.

Здание построено в духе неоклассицизма. Фасады — со стороны как Сумской, так и Рымарской — украшены ионическими пилястрами, скульптурным декором, медальонами и античными композициями. Особое внимание привлекает парадный двор-курдонер с фронтальным входом и фонтаном, в котором когда-то красовалась скульптура саламандры. Сейчас он частично утрачен.

На фасаде дома много украшений. Фото: Wikipedia/Михаил Титаренко

В доме "Саламандра" шесть этажей, подвальное помещение, а еще он с самого начала был оснащен инженерными системами, которые на момент строительства считались передовыми: лифтами, мусоропроводами, внутренними водостоками. Внутри — просторные квартиры (по 6–8 комнат), парадные лестницы, оригинальная фурнитура и высокие потолки. Первый этаж занимали магазины, а в подвале вскоре после окончания строительства открылось модное театральное кабаре — "Дом артиста". Позже в этом помещении размещалась любимая многими харьковчанами "Блинная".

В 1920-1930 годах в доме "Саламандра" находилось кабаре, которое любила харьковская богема.

После революции здание потеряло свою первоначальную функцию: жильцов выселили, квартиры передали учреждениям ВСНХ УССР. Дом стал "Домом трестов", а когда в конце 1920-х открылся Госпром, чиновники съехали и в здании обустроили коммунальные квартиры. Роскошные апартаменты превратились в тесные жилые ячейки для нескольких семей.

В одной из квартир с 1915 по 1943 годы проживал выдающийся филолог Юрий Шевелев. В 2022 году на доме появилась мемориальная табличка в его честь.

В 1980 году дом реставрировали. Он по-прежнему выполняет как жилые, так и коммерческие функции.