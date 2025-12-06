Годами носила имя русского поэта: что известно о самой глубокой станции метро в Харькове (фото)

История Харьковского метрополитена очень таинственна и разнообразна

В Харьковском метрополитене есть одна из самых глубоких станций в мире. Сейчас она называется "Ярослава Мудрого" и расположена на глубине около 35 метров под землей.

"Телеграф" рассказывает об этом необычном сооружении. Согласно официальной информации, протяженность эскалатора на станции – 365 ступенек. Высота подъема по вертикали – около 30 метров.

История станции

Согласно открытых данных, в 1980 годах метрополитен в Харькове считался самым современным в СССР. Именно там, на Салтовской линии, 11 августа 1984 года была открыта самая глубокая станция под названием "Пушкинская".

Бюст А. Пушкина на станции Фото Википедия

Конструкция станции — пилонная. Архитектура станции изначально отражала архитектуру дворцов и театров пушкинских времен.

После ракетного удара российской армии по Харькову, 26 апреля 2024 года станция была переименована. Ей дали название — "Ярослава Мудрого".

Новое название станции над платформой Фото Википедия

Бизнес проекты харьковского метро

Также, есть интересный факт, что харьковский метрополитен в конце 1980-х годов занимался коммерческими проектами. Поскольку станция "Ярослава Мудрого", является самой глубокой в метрополитене, она использовалась для выращивания шампиньонов в технологическом тоннеле. Расчет заключался в том, что под землей всегда стабильная температура, на которую не влияют погодные факторы.

Более того, метрополитен пытался даже разводить речную рыбу в водоемах Харькова. Но эти проекты требовали все больших затрат и их свернули.

Станция метро "Ярослава Мудрого" Фото Википедия

