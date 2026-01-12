Когда снега по колено. Украинка показала гениальную идею, которая спасет ребенка от мокрых ног

Из-за снежной зимы украинцы придумывают новые и вспоминают старые лайфхаки

В отличие от предыдущих лет, когда снега было очень мало, в январе 2026 года очень снежит в большинстве областей Украины. Люди делятся своими лайфхаками, как справиться с последствиями обильных снегопадов.

Украинка Оксана Крючкова в TikTok поделилась способом оградить ребенка от попадания снега в обувь. У многих малышей низкая зимняя обувь, потому что последние зимы в Украине были малоснежными.

Дети обожают снег, любят бегать по нему, кататься и просто барахтаться в снегу. При этом в ботинки набивается снег, который тут же начинает таять от тепла тела. В результате у ребенка мокрые ноги, иногда до колен.

Чтобы избежать этого, женщина натянула свои носки сверху на обувь сына. В результате снег не имеет доступа внутрь обуви и ножки малыша остались сухими. Носки должны быть больше по размеру, чем обувь ребенка, чтобы их было удобно натянуть сверху на ботинки или сапоги.

