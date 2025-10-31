Следы от соли исчезнут мгновенно: это копеечное средство спасет ваши любимые ботинки

Это средство можно применять для кожаной, замшевой и нубуковой обуви

В холодное время года обувь требует особого ухода, потому что дождь, снег, реагенты и соль быстро портят ее внешний вид. Белые разводы появляются даже после короткой прогулки, но избавиться от них мгновенно поможет белый уксус.

"Телеграф" решил поделиться лайфхаком, с помощью которого ваши любимые ботинки не потеряют свой вид. Вам для этого потребуется минимум усилий и затрат!

Как быстро очистить следы соли на обуви

В зимний период дороги часто посыпают солью и реагентами, чтобы предотвратить гололед. Но такая "химия" остается на нашей обуви, тем самым портя материал и со временем разрушая структуру кожаных ботинок или сапогов.

Но вернуть обуви аккуратность можно буквально за несколько минут, используя то, что есть практически на кухне у каждого — белый укусу (9%). А также захватите старую зубную щетку.

Как очистить следы соли на обуви

Известно, что уксусная кислота нейтрализует соль, мягко растворяя отложения, а щетка помогает деликатно удалить остатки, проникая в поры материала. Этот способ работает не хуже профессиональной чистки, но обходится в копейки.

Чтобы очистить обувь, смешайте белый уксус с водой в равных пропорциях. Смочите щетку в растворе и аккуратно обработайте проблемные участки круговыми движениями, не нажимая слишком сильно. Протрите обувь мягкой тряпкой, удалив излишки влаги, и оставьте сохнуть при комнатной температуре.

Как убрать соль с обуви

Если обувь из замши, после высыхания аккуратно пройдитесь по ней сухой щеткой, чтобы восстановить ворс. Такой способ идеально подходит для кожаной, замшевой и нубуковой обуви.

"Телеграф" писал ранее, украинка показала, как убрать заломы на кожаной обуви. Они будут с виду как новые.