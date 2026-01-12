Коли снігу по коліна. Українка показала геніальну ідею, яка врятує дитину від мокрих ніг

Через сніжну зиму українці вигадують нові та згадують старі лайфхаки

На відміну від попередніх років, коли снігу було дуже мало, у січні 2026 дуже сніжить в більшості областей України. Люди діляться своїми лайфхаками, як впоратися з наслідками рясних снігопадів.

Українка Оксана Крючкова в TikTok поділилася способом захистити дитину від потрапляння снігу у взуття. Багато малюків мають низьке зимове взуття, бо останні зими в Україні були малосніжними.

Діти обожнюють сніг, люблять бігати по ньому, кататися та просто та борсатися у снігу. При цьому у черевики набивається сніг, який тане від тепла тіла. В результаті в дитини мокрі ноги, інколи — до колін.

Щоб уникнути цього, жінка натягнула свої шкарпетки зверху на взуття сина. В результаті сніг не має доступу всередину взуття й ніжки малюка залишилися сухими. Шкарпетки мають бути більше за розміром від дитячого взуття, щоб їх було зручно натягнути зверху на черевики чи чоботи.

