От 170 до 193 см: интересные факты о росте всех шести президентов Украины

Самым высоким президентом оказался Виктор Янукович

Для государственного лидера рост — это второстепенная вещь. Однако, по-видимому, у каждого возникал интерес к этой детали. Кто-то думает, что высокий рост придает авторитету, а кто-то считает, что лидерство измеряется не ростом, а действиями. Однако среди президентов независимой Украины можно найти и высоких, и более низких глав нашего государства.

Рост высшего президента – примерно 170 сантиметров, в то время как самого высокого – около 193 сантиметров. "Телеграф" с помощью ИИ проанализировал, кто из лидеров Украины был самым высоким, а кто — самым низким.

Леонид Кравчук был первым президентом независимой Украины с 1991 по 1994 год. Его рост — 175 сантиметров. И это средний рост того времени. Его имидж как главы государства – спокойный, мудрый, уравновешенный. И, по мнению ИИ, он полностью сочетался с осанкой. Это усиливало чувство стабильности в первые годы, когда наша страна обрела независимость.

Фото: сгенерировано ИИ

Леонид Кучма руководил нашей страной два срока – с 1994 по 2005 год. Его рост — 176 сантиметров и он выше Кравчука всего на 1 сантиметр. Его имидж – спокойный, взвешенный. И он сочетался с физической осанкой, по мнению ИИ.

Фото: сгенерировано ИИ

Виктор Ющенко стал третьим президентом Украины и занимал этот пост 4 года — с 2005 по 2010 год. Его рост — 183 сантиметра. И он является одним из самых высоких президентов нашей страны. По мнению ИИ, такой рост соответствует символу украинского возрождения, Оранжевой революции и стремлениям Украины войти в Евросоюз.

Фото: сгенерировано ИИ

Виктор Янукович – четвертый и самый скандальный президент Украины. В этой должности он был с 2010 по 2014 год. На фоне всех остальных президентов рост Януковича отличается, ведь он самый высокий — 193 сантиметра. По мнению ИИ, на публичных мероприятиях рост Януковича придавал ему визуальную доминантность.

Фото: сгенерировано ИИ

Фото: Униан

Петр Порошенко занимал главный пост страны с 2014 по 2019 год. Его рост выше среднего, но все же он ниже Януковича. Он стройный, с правильной осанкой и всегда выглядел уверенным на международной арене. По мнению ИИ, рост Порошенко 184 сантиметра соответствует его внутреннему стержню.

Фото: сгенерировано ИИ

Владимир Зеленский – шестой и самый низкий президент Украины. Этот пост он занимает с 2019 года и имеет рост 170 сантиметров. Однако, по словам ИИ, невысокий рост незаметен из-за уверенности и манеры общения. Зеленский обладает мощной харизмой и энергетикой, а также отличными лидерскими качествами.

Владимир Зеленский и Леонид Кучма

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