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Зеленский, Порошенко или Янукович? У кого из президентов самый большой рост

Автор
Наталья Дума
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Рост всех шести президентов Украины
Рост всех шести президентов Украины. Фото lb.ua

Самый высокий из всех президентов Янукович

Рост — это не самое главное для политика, однако он всегда вызывает любопытство, когда речь идет о президентах. Каждый лидер независимой Украины был статной фигурой, а амбиции каждого были выше облаков. От "великана" Януковича до самого низкого — Зеленского.

Многие представляли наших президентов более низкими или выше, что не соответствовало действительности. Возможно, это из-за представления Украины на международной арене и представления себя — кто делал это лучше, а кто хуже. "Телеграф" расскажет о росте президентов Украины.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, занимавший этот пост с 1991 по 1994 год, был ростом 175 сантиметров. Этот рост был средним для того времени. Хотя многим могло бы казаться, что первый глава нашего государства был выше из-за его телосложения и уверенного вида.

Леонид Кравчук

Леонид Кучма был в должности президента Украины с 1994 по 2005 год. Он немного выше Кравчука — его рост 176 сантиметров. У трибун во время речей он казался уверенным, спокойным и уравновешенным.

Рост президентов Украины
Леонид Кучма, Владимир Зеленский

Третий президент Украины Виктор Ющенко, занимавший этот пост с 2005 по 2010 год, имел рост 183 сантиметра. Он один из самых высоких лидеров нашего государства. Он — статный мужчина с широкими плечами и достойно представлял нашу страну на международной арене.

Виктор Ющенко, Виктор Янукович

Сбежавший из Украины после Революции достоинства Президент Виктор Янукович — самый высокий глава нашего государства. Его рост — 193 сантиметра. Именно рост придавал ему статусность, "величие" и доминантность.

Рост президентов Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко был главой нашего государства с 2014 по 2019 год. Он имеет правильную осанку и выглядел уверенно. Его рост — 184 сантиметра.

Петр Порошенко, Владимир Зеленский

Действующий президент Украины Владимир Зеленский занимает этот пост с 2019 года. Среди глав нашей страны он самый низкий – 170 сантиметров. Однако это кажется незаметным из-за харизма, уверенности в себе и качества лидера. Он достойно представляет наше государство на международном уровне.

Кравчук, Зеленский

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означают фамилии всех президентов Украины. Каждый из них имеет индивидуальную уникальную историю.

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#Виктор Янукович #Леонид Кравчук #Виктор Ющенко #Петр Порошенко #Леонид Кучма #Владимир Зеленский