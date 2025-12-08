Лицензионная Windows 11 засветилась на русском дроне: "Флэш" рассказал детали о находке (видео)

Вопреки санкционным ограничениям, Россия все еще имеет доступ к технологическим новинкам западного образца

На сбитом российском БПЛА "Молния" заводской серийный компьютер работает на лицензированной операционной системе Windows 11. Она была установлена в январе 2025 года.

Ситуация свидетельствует, что санкции против РФ не работают в полной мере. Об этом рассказал эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Что нужно знать:

Российские инженеры имеют доступ к современному иностранному программному обеспечению

Россия может обходить санкции даже в высокотехнологичных сферах

В современной войне большое значение имеет технологическое превосходство

Эксперт обратил внимание, на произведенном в РФ мини-компьютере установлена Windows 11. Как оказалась, это не ошибка.

Российский компьютер с БПЛА

"Я сразу не поверил. А, как же санкции? Но, я его включил и действительно — операционная система Windows 11", — сказал Бескрестнов.

По его словам, установлена система была 6 января 2025 года. А компьютер произведен в июле.

Операционная система была установлена 06.01.2025

"Честно говоря, я не знаю, как это комментировать", — добавил эксперт.

Что известно о БПЛА "Молния"

Как писал "Телеграф" информация о применении россиянами БПЛА "Молния" начала появляться с мая 2024 года. Беспилотник сделан из алюминиевых трубок, фанеры, пенопласта и полистирола. Также он оснащен самой дешевой китайской электроникой.

Технические характеристики:

размах крыла – 1140 см;

хорда – 200 см;

батарея – 5000 мАч Li Ion;

вес – около 5 кг;

запуск с катапульты или с рук;

дальность полета – до 40 км;

боевая часть – до 3 килограммов;

скорость – 20-25 м/с;

максимальная высота – 3 км;

связь – ERLS;

стоимость – около 300 долларов США.

Главное преимущество этого БПЛА – низкая стоимость его производства. Это позволяет массово применять их для террористических ударов по гражданским и военным объектам в Украине.

БПЛА Молния

Ранее "Телеграф" сообщал, что угроза для украинских городов растет, поскольку Россия осваивает новые технологии применения БПЛА.