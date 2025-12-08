Лицензионная Windows 11 засветилась на русском дроне: "Флэш" рассказал детали о находке (видео)
Вопреки санкционным ограничениям, Россия все еще имеет доступ к технологическим новинкам западного образца
На сбитом российском БПЛА "Молния" заводской серийный компьютер работает на лицензированной операционной системе Windows 11. Она была установлена в январе 2025 года.
Ситуация свидетельствует, что санкции против РФ не работают в полной мере. Об этом рассказал эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").
Что нужно знать:
- Российские инженеры имеют доступ к современному иностранному программному обеспечению
- Россия может обходить санкции даже в высокотехнологичных сферах
- В современной войне большое значение имеет технологическое превосходство
Эксперт обратил внимание, на произведенном в РФ мини-компьютере установлена Windows 11. Как оказалась, это не ошибка.
"Я сразу не поверил. А, как же санкции? Но, я его включил и действительно — операционная система Windows 11", — сказал Бескрестнов.
По его словам, установлена система была 6 января 2025 года. А компьютер произведен в июле.
"Честно говоря, я не знаю, как это комментировать", — добавил эксперт.
Что известно о БПЛА "Молния"
Как писал "Телеграф" информация о применении россиянами БПЛА "Молния" начала появляться с мая 2024 года. Беспилотник сделан из алюминиевых трубок, фанеры, пенопласта и полистирола. Также он оснащен самой дешевой китайской электроникой.
Технические характеристики:
- размах крыла – 1140 см;
- хорда – 200 см;
- батарея – 5000 мАч Li Ion;
- вес – около 5 кг;
- запуск с катапульты или с рук;
- дальность полета – до 40 км;
- боевая часть – до 3 килограммов;
- скорость – 20-25 м/с;
- максимальная высота – 3 км;
- связь – ERLS;
- стоимость – около 300 долларов США.
Главное преимущество этого БПЛА – низкая стоимость его производства. Это позволяет массово применять их для террористических ударов по гражданским и военным объектам в Украине.
