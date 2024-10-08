Была его репетитором по английскому: как выглядит жена вице-премьера Федорова и сколько лет они вместе (фото)

Федоров вместе с супругой воспитывают дочь Марию

Жена Михаила Федорова, который является самым молодым министром в украинской политике, так же как и супруга Алексей Арестовича, старается избегать публичности. Анастасия познакомилась с будущим вице-премьером еще в студенческие годы и им пришлось пережить вместе как взлеты, так и падения.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга Михаила Федорова и чем она занимается. Мы узнали, как они встретились, и сколько уже лет живут в браке.

Как выглядит жена Михаила Федорова и как они познакомились

Михаил Федоров почти пять лет возглавляет министерство цифровой трансформации и занимает должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий. И с начала войны на его плечи легло еще больше ответственности и работы. Но дома у него есть надежный тыл и опора — супруга Анастасия и дочь Мария.

В интервью Elle, супруга министра Анастасия рассказала о себе, в частности чем занимается и каким был ее путь с Михаилом. Как известно, Анастасия и ее супруг родом из Запорожья и вместе они учились в Запорожском национальном университете, только Михаил на факультете "социологии и управления", а его жена — "иностранной филологии".

Михаил Федоров вместе с женой Анастасией

Познакомились они в общежитии, когда завершали обучение. На своей странице в Instagram Анастасия рассказала, что пару месяцев они просто дружили, она даже была его репетитором, а потом стали жить вместе, поскольку осознали, что не могут друг без друга.

Михаил Федоров с женой в студенческие годы

За две недели до их первой годовщины Михаил сделал Анастасии предложение руки и сердца, а через 2,5 месяца они сыграли свадьбу. Спустя три года они стали родителями девочки Марии. В сентябре 2024 года они отпраздновали 10-ю годовщину брака.

Свадьба Михаила Федорова

Анастасия рассказала, что около 4 лет была преподавателем английского языка для IT-специалистов, и начала свою карьеру в Запорожье, как и Михаил. Они все строили вместе, поэтому пережили много взлетов и падений. Вскоре пара переехала в Киев, и Анастасия основала свой бренд женской одежды COVER. В начале войны бизнес приостановился, но вскоре возобновил работу и коллекции Анастасии имели большой успех.

Михаил Федоров 10 лет в браке с Анастасией

Вместе с дочерью Анастасия из Украины не выезжала в начале войны, хотя были такие предложения. Девушка осталась вместе с мужем и помогала ЗСУ, в частности военнослужащим на Запорожском направлении, поскольку ее родители жили на оккупированных территориях, и для нее это было очень личное.

Михаил воспитывает с женой дочь Марию

Анастасия продолжает заниматься любимым делом, выступая не только в качестве дизайнера, но и модели для продвижения своей модной коллекции одежды. Девушка активно ведет страничку в Instagram, где делиться личными фотографиями и мыслями.

Михаил и Анастасия Федоровы

Жена Михаила Федорова создала свой бренд одежды

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