Плохая новость, но... Что известно о новой фишке россиян с "шахедами"

Россия пытается любыми способами ослабить ПВО Украины

Россия начала оснащать "шахеды" ракетами класса "воздух-воздух" R-60. Один из таких дронов сбили 1 декабря. Однако такая модернизация БЛПА – не новейшая разработка. Но это очень опасно как для гражданских, так и для военных. В частности, для самолетов, вертолетов, которые пытаются сбивать российские дроны во время атак.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сама ракета R-60 – это ракета малой дальности, которую разработали еще в СССР. В настоящее время она находится на вооружении России

Насколько модернизированные дроны опасны для украинской авиации.

R-60, которую установили на БПЛА, имеет довольно низкую дальность поражения цели –10 км, поэтому ее используют на "шахедах". Коваленко говорит, что наибольшую угрозу ракета R-60 на дроне несет именно для вертолетов и самолетов, которые сбивают эти БПЛА.

"Авиация иногда подлетает на расстоянии ведения огня из автоматической авиационной пушки или пуска ракеты малого радиуса действия, но это делается не на максимальном расстоянии. Вот в чем дело", — говорит эксперт.

Шехед с ракетой R-60

По его словам, ракета R-60 имеет инфракрасную головку самонаведения. Именно это делает ее очень опасной. Также не следует забывать, что подобную схему уже успешно использовала Украина. В частности, когда морские дроны оснащали ракетами, которые затем успешно поражали российские самолеты и корабли.

Шахеды становятся опасными для перехвата с воздуха. Потому это и опасно. Я скажу так, это плохая новость", — резюмировал эксперт.

Что меняют обновленные российские "шахеды"

Аналитик, политтехнолог, эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков убежден, что Россия подсмотрела у Украины схему использования дронов с ракетами вместе. Поэтому считать модернизацию "шахеда" R-60 ноу-хау не следует.

"R-60 – это управляемая зенитная ракета малой дальности, до 10 км. Это для ближнего боя, и она фактически на самолетах уже не используется", – говорит эксперт.

Однако Россия нашла ей применение. Но, по словам Кочеткова, не следует забывать, что сами "шахеды" имеют несколько типов: ударные, разведывательные и ретрансляторы. То есть, способы борьбы с самолетами противовоздушной обороны (ПВО) у России увеличиваются.

Как выглядит шахед с ракетой R-60

Безусловно, растет угроза для самолетов и вертолетов, но для сбития "шахедов" не используют F-16 или "Миражи", ведь это дорого, объясняет аналитик. Фактически отечественные борта атакуют дроны. Учитывая такую модернизацию, Украина должна принимать соответствующие меры, в том числе и в работе ПВО.

"Шахед" с R-60 — рабочее ноу-хау или очередной российский франкенштейн

Как отметил Антон Земляной, старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества, в условиях массового распространения такого явления ("шахедов" оснащенных ракетами R-60) — это может быть опасно. В первую очередь для вертолетов, выполняющих функции по уничтожению дронов.

Вертолеты достаточно близко приближаются к цели, однако обычно они заходят с хвостовой части дрона. А для захвата цели ракетой — вертолет должен находиться примерно в пределах ±12-20° от оси носителя (т.е. "шахеда"). Вполне возможно, что на сбитом дроне были установлены камеры и у него было управление напрямую от оператора, тогда это объясняет, как россияне должны были направлять дрон с ракетой для захвата цели.

Ракета R-60.

"Сейчас — это похоже больше на прототип и тестирование россиянами средства противодействия нашей авиации. Скорее всего россияне делали это из расчета, что им повезет, и именно этот дрон найдет наш самолет или вертолет. Однако из того, что известно, в частности то, что этот дрон успешно сбили, можно говорить о низкой эффективности подобного подхода на данном этапе", — добавляет Земляной.

Он объясняет, что "шахеды" вполне могут быть носителями подобных ракет. Кроме того, масса этих ракет меньше боевой части самих дронов. Скорее всего, в этом исполнении из дрона достали взрывчатку и на подвесе установили ракету. Вопрос только в боевой эффективности применения такого носителя ракеты.

"Несмотря на это, подход россиян достаточно интересен. Чем-то похоже на то, как мы устанавливаем аналогичные ракеты на наши морские дроны, чтобы сбивать или отпугивать российские вертолеты и самолеты", — резюмировал эксперт.

