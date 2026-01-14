Цветет среди снега и привлекает пряным ароматом: это редкое растение в Украине называют "ведьмин орех"

Растение способно выдерживать морозы до -20 °C

В Украине можно встретить декоративные растения, способные превратить зимний сад в уголок красоты. Среди них особенно выделяется Гамамелис, известный в народе как "ведьмин орех" или "волшебный орех".

В TikTok показали, как выглядит этот редкий кустарник. Его яркие желтые, оранжевые или красные цветки эффектно смотрятся на фоне зимнего пейзажа.

Как выглядит растение гамамелис и чем особенное

Гамамелис, который еще называют "ведьминым орехом", представляет собой листопадный кустарник или небольшое дерево с чашевидной кроной и крупными зубчатыми листьями, напоминающими листву лещины.

Как выглядит растение гамамелис, Фото: pravda.ru

В Украине гамамелис не встречается в дикой природе, так как его родиной являются Северная Америка и Восточная Азия, но он прекрасно акклиматизировался в ботанических садах Киева, Львова и других городов, а также стал изысканным украшением загородных усадеб и декоративных участков.

Гамамелис — это одно из самых морозостойких растений. Взрослые кусты выдерживают температуру до -20°C, а его цветы обладают невероятной способностью распускаться прямо во время оттепелей среди снега.

Многое зависит от вида, например, гамамелис виргинский зацветает поздней осенью (в октябре или ноябре), а гамамелис японский — в конце зимы (обычно в феврале или марте), когда остальной сад еще спит.

Цветы растения выглядят экзотично, они состоят из узких, похожих на ленты или паучьи лапки лепестков золотистого, оранжевого или насыщенно-красного цвета, которые обладают приятным пряным ароматом. Уникальность этих лепестков в том, что при сильном морозе они скручиваются в плотные спирали, чтобы защитить себя от замерзания, а при малейшем потеплении снова расправляются.

Гамамелис цветет посреди снега, Фото: pikabu.ru

Зимой гамамелис становится главным украшением ландшафта, выделяясь своими ветвями и яркими соцветиями на фоне белого снега. Его ценят за неприхотливость, хотя лучше кустарник высаживать во влажные, слабокислых почвах и солнечных, защищенных от сильного ветра местах.

"Телеграф" писал ранее, что Украине в конце декабря зацвело редкое растение. Вот, как оно выглядит.