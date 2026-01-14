Цвіте серед снігу і приваблює пряним ароматом: цю рідкісну рослину в Україні називають "відьомський горіх"

Рослина здатна витримувати морози до -20 °C

В Україні можна зустріти декоративні рослини, здатні перетворити зимовий сад на куточок краси. Серед них особливо виділяється Гамамеліс, відомий у народі як "відьомський горіх" або "чарівний горіх".

У TikTok показали, як виглядає цей рідкісний чагарник. Його яскраві жовті, помаранчеві чи червоні квіти ефектно виглядають на тлі зимового пейзажу.

Як виглядає рослина гамамеліс і чим особлива

Гамамеліс, який ще називають "відьомським горіхом", являє собою листопадний чагарник або невелике дерево з чашоподібною кроною і великим зубчастим листям, що нагадує листя ліщини.

Як виглядає рослина гамамеліс, Фото: pravda.ru

В Україні гамамеліс не зустрічається у дикій природі, оскільки його батьківщиною є Північна Америка та Східна Азія, але він чудово акліматизувався у ботанічних садах Києва, Львова та інших міст, а також став вишуканою окрасою заміських садиб та декоративних ділянок.

Гамамеліс — це одна з найбільш морозостійких рослин. Дорослі кущі витримують температуру до -20 ° C, а його квіти мають неймовірну здатність розпускатися прямо під час відлиг серед снігу.

Багато залежить від виду, наприклад, гамамеліс віргінський зацвітає пізньої осені (у жовтні чи листопаді), а гамамеліс японський – наприкінці зими (зазвичай у лютому чи березні), коли решта саду ще спить.

Квіти рослини виглядають екзотично, вони складаються з вузьких, схожих на стрічки або павукові лапки пелюсток золотистого, оранжевого або насичено-червоного кольору, які мають приємний пряний аромат. Унікальність цих пелюсток у тому, що при сильному морозі вони скручуються в щільні спіралі, щоб захистити себе від замерзання, а при найменшому потеплінні знову розправляються.

Гамамеліс цвіте посеред снігу, Фото: pikabu.ru

Взимку гамамеліс стає головною окрасою ландшафту, виділяючись своїми гілками та яскравими суцвіттями на тлі білого снігу. Його цінують за невибагливість, хоча краще чагарник висаджувати у вологі, слабокислі ґрунти та сонячні, захищені від сильного вітру місця.

