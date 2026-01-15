Здесь могли снимать "Гарри Поттера". Где находится уникальный старинный мост в Украине (фото)

Виадук за 130 лет пережил не одну войну, но до сих пор функционирует

В Украине есть много уникальных и интересных архитектурных сооружений, которые вполне можно было бы увидеть в известном фильме. К примеру, Плебановский виадук похож на легендарный мост, по которому ехал "Хогвартс-Экспресс" в фильмах о Гарри Поттере.

"Телеграф" расскажет, где можно увидеть этот виадук в Украине и в чем его особенность. Заметим, что построили Плебановский виадук еще в 1896 году.

Находится он в селе Плебановка Теребовлянского района Тернопольской области. Хотя на этом каменном мосту уже более 130 лет, он хорошо сохранился и до сих пор функционирует. Плебановский виадук состоит из девяти массивных каменных арок, возвышающихся над глубоким оврагом. Этот мост спроектировали австрийские и итальянские инженеры. Они выбрали именно арочную форму, ведь она позволяет правильно и оптимально разделить нагрузку, учитывая особенности рельефа и т.д.

Плебановский виадук. Фото: открытые источники

Интересно, что сначала виадук в Тернопольской области строила Австро-Венгрия с целью расширить и улучшить железнодорожную инфраструктуру. И этот мост стал важным звеном транспортной сети, соединявшей разные регионы Галичины.

Плебановский виадук с высоты. Фото: открытые источники

К слову, виадук был значительно поврежден во время Первой мировой войны. Во времена Второй мост бомбардировала немецкая авиация, но бомбы чудом не попадали. В 1926 году виадук реставрировали и обновили, а сегодня Плебановский мост – одна из туристических изюминок всей Тернопольщины. Этот мост ассоциируется с магией и сказкой и напоминает виадук из фильма о Гарри Поттере.

Виадук Гленфиннан и "Хогварст Экспресс". Фото: скриншот с видео

