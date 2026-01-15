Тут могли знімати "Гаррі Поттера". Де знаходиться унікальний старовинний міст в Україні (фото)

Віадук за 130 років пережив не одну війну, але й досі функціонує

В Україні є чимало унікальних та цікавих архітектурних споруд, які цілком можна було б побачити в відомому фільмі. До прикладу, Плебанівський віадук схожий на легендарний міст, по якому їхав "Гогвартс-Експрес" у фільмах про Гаррі Поттера.

"Телеграф" розповість, де можна побачити цей віадук в Україні та в чому його особливість. Зауважимо, що звели Плебанівський віадук ще у 1896 році.

Знаходиться він у селі Плебанівка Теребовлянського району Тернопільської області. Хоча цьому кам'яному мосту вже понад 130 років, він добре зберігся та досі функціонує. Плебанівський віадук складається з дев'яти масивних кам'яних арок, які височать над глибоким яром. Цей міст спроєктували австрійські та італійські інженери. Вони обрали саме аркову форму, адже вона дозволяє правильно та оптимально розділити навантаження, враховуючи особливості рельєфу тощо.

Плебанівський віадук. Фото: відкриті джерела

Цікаво, що спочатку віадук на Тернопільщині будувала Австро-Угорщина з метою розширити та поліпшити залізничну інфраструктуру. І цей міст став важливою ланкою транспортної мережі, яка з'єднувала різні регіони Галичини.

Плебанівський віадук з висоти. Фото: відкриті джерела

До слова, віадук було значно пошкоджено під час Першої світової війни. За часів Другої — міст бомбардувала німецька авіація, але бомби дивом не влучали. У 1926 році віадук реставрували й оновили, а сьогодні Плебанівський міст – одна із туристичних родзинок усієї Тернопільщини. Цей міст асоціюється з магією та казкою і нагадує віадук з фільму про "Гаррі Поттера".

Віадук Гленфіннан та "Гогварст-Експрес". Фото: скриншот з відео

