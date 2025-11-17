Здесь до сих пор фонит: что на самом деле скрывал СССР на заводе Киевщины и почему его подвал до сих пор пугает

За высокими заборами завода скрывалась военная тайна, которая продолжала жить даже после катастрофы на ЧАЭС

В Припяти не нужно было спрашивать, где работают соседи, если не на ЧАЭС, то, скорее всего, на "Юпитере". Этот завод был вторым сердцем города: здесь крутились три с половиной тысячи рабочих, здесь давали зарплату, путевки и жилье. Официально – производили магнитофоны. Но когда видишь высокие заборы, охрану у ворот и цеха, куда не пускают даже своих, начинаешь догадываться: магнитофоны здесь не главное дело.

Интересно, что после 1986-го "Юпитер" не остановился — он сменил роль и стал базой для спасавших Чернобыль. А сегодня это одно из самых загадочных мест зоны отчуждения, где страшно спускаться в подвал. "Телеграф" рассказывает, почему завод с "мирной" вывеской до сих пор вызывает вопросы.

"Юпитер" — завод, которому не нужна была реклама

Когда в 1980 году "Юпитер" открыл дверь для первых работников, в Припяти о нем говорили как о филиале киевского оборонного завода "Маяк". Официально производство деталей для магнитофонов и бытовой электроники. На практике предприятие, где все держалось на дисциплине, точности и молчании.

Ежедневно через проходную проходили около 3,5 тысячи рабочих. Для молодого города это была вторая по значению работа после атомной станции. Здесь была стабильность: зарплата, соцпакет, возможность получить жилье.

Завод "Юпитер" с высоты

Большинство работников имели доступ к нескольким цехам — там действительно собирали кассетные механизмы, платы для электроники, мелкие комплектующие. Но были и другие помещения: с герметичной дверью, усиленной вентиляцией и контролем на входе. Туда пускали не всех. И даже среди рабочих об этих цехах говорили редко.

Город жил рядом с ЧАЭС и привык к мысли: если что-то засекречено, значит, так надо. Никто не удивился высоким заборам, колючей проволоке или охране у ворот. Припять строилась как город грядущего, и "Юпитер" совершенно вписывался в эту картину.

Легенда о магнитофонах работала безупречно

В открытых цехах действительно собирали бытовую технику – это видели все. Но те, кто имел более глубокий доступ, рассказывали другое.

Магнитофон "Юпитер МК-106С"

В закрытой части завода изготовляли компоненты, которые никогда бы не попали на полки магазинов. По свидетельствам бывших работников и документам, найденным сталкерами, речь шла о деталях для военной электроники: бортовых блоках для самолетов, системах управления, аппаратуре, которую использовали в оборонной промышленности.

Остатки техники разрушенного завода

Подтверждали это не только слухи. Планировка завода говорила сама за себя: герметичные комнаты, защитные двери, складные вентиляционные системы, не нужные для сборки магнитофонов. На металлических стеллажах стояли корпуса, которые трудно объяснить бытовыми потребностями.

Такие предприятия в СССР не рекламировали, но и не скрывали совсем. Их встраивали в обычные города, давали нейтральные названия и официально прикрывали мирным производством. Это позволяло держать стратегические объекты вдали от границ, но при этом обеспечивать их рабочей силой и инфраструктурой. "Юпитер" был одним из таких мест.

Как завод стал базой для "Спецатома" и помогал спасать Чернобыль

26 апреля 1986 года все изменилось. Припять эвакуировали за сутки, а "Юпитер" оказался в зоне загрязнения. Однако здание не забросили — напротив, оно получило новое назначение.

Сюда пришли ликвидаторы. Они должны были очистить помещение от радиоактивной пыли. Работали в респираторах, смывали поверхности, счищали пол, пытались снизить фон в цехах. По воспоминаниям участников работа была тяжелой — пыль заседала в мельчайших щелях, на металлических конструкциях, в вентиляционных шахтах. Но иначе использовать здание было невозможно.

Вход в цех и красноречивая надпись над ним

Развалившиеся здания "Юпитера"

Так выглядит завод после лет запустения

Производственные помещения

Позже завод был передан объединению "Спецатом" — структуре, занимавшейся работами на объекте "Укрытие". Здесь создали лаборатории, где испытывались роботы и дистанционные устройства для работы в зонах высокого радиационного фона. На "Юпитере" проверяли дозиметрическое оборудование, калибровали приборы, тестировали системы, которые затем везли на четвертый энергоблок.

Вид "Юпитера" с высоты

По документам работа подразделений "Спецатома" продолжалась до второй половины 1990-х годов. Даже когда Припять окончательно опустела, часть инфраструктуры продолжала работать. Давали электричество, работали душевые, а в бассейне "Лазурный" иногда можно было увидеть людей с пропусками на завод.

Отпугивающая тишина: что осталось от "Юпитера" на сегодня

Сегодня "Юпитер" — это большое пустое здание, где время остановилось внезапно. В коридорах на полу до сих пор лежат старые журналы, инструкции, инвентарные карты. На полках стоят бутылки с реактивами, в металлических шкафах – коробки с деталями. На рабочих столах встречаются корпуса аппаратуры, которые так и не успели вывезти.

Внутри завода царит особенная тишина — не такая, как в школах или детсадах Припяти, где все напоминает о детях. Здесь тишина рабочая, промышленная. Она говорит о том, что люди пошли посреди смены и больше не вернулись.

Главный корпус

Остались только заросшие строения без окон

Коридорами предприятия

Лаборатория

Больше всего разговоров вызывает подвал. Его называют одним из самых опасных мест в Припяти. По слухам, там долго хранился ящик с высоким уровнем радиационного фона — что именно в нем было точно не известно. Сегодня подвал затоплен и исследователи советуют не спускаться туда даже с дозиметром. Вода, застой воздуха и неизвестное содержание ящика делают это место непредсказуемым.

Видео из подвала "Юпитера"

"Юпитер" стоит среди заброшенного города, так и не успевшего состариться. Он хранит воспоминания о тех, кто строил Припять, работал с техникой, о которой газеты не писали, и покинул город за одну ночь. В этих коридорах до сих пор живет тишина, та, которую не разбили ни время, ни забвение.

