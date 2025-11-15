Умер одним из первых во время аварии на ЧАЭС: что известно о Ходемчуке, жену которого убила ракета РФ
-
-
Его тело так и осталось под завалами 4-го энергоблока
Гибель вдовы первой жертвы аварии на ЧАЭС Валерия Ходемчука Натальи Ходемчук всколыхнула Украину. Ведь ее муж умер еще в 1986 году, а она в 2025 году после российского удара по Киеву.
Что нужно знать:
- 15 ноября в больнице скончалась седьмая жертва удара по Киеву — Наталья Ходемчук
- Ее муж погиб во время аварии на ЧАЭС, его тело так и не нашли
- Женщина получила ожоги 45% тела, спасти ее медики не смогли
"Телеграф" расскажет, как погиб Ходемчук и что известно о его жизни. Заметим, что мужчина был старшим оператором главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока реакторного цеха ЧАЭС.
Ходемчук погиб в 1986 году во время аварии на ЧАЭС. В момент взрыва он находился у насосов, за которыми наблюдал. В результате нескольких нарушений работы 4-й энергоблок взлетел в воздух, именно там и работал Ходемчук.
Известно, что мужчину искали восемь коллег. В 7 утра поиски были прекращены, однако Ходемчука не нашли. Его тело осталось погребенным под завалами 4-го энергоблока.
Валерий Ходемчук посмертно награжден орденом "Знак почета" и орденом "За мужество" III ст. Мужчина эпизодически показан в мини-сериале компании HBO "Чернобыль" (роль сыграл Киран О’Брайен). Также он упоминается в документальном фильме "Чернобыль: Два цвета времени" (Укртелефильм, 1986-88). Еще Ходемчука вспоминала Лина Костенко в книге "Записки украинского сумасшедшего" (2011).
Известно, что с будущей женой Натальей он познакомился в столовой Припяти, где она работала. У них родилось двое детей. Наталья Ходемчук скончалась в больнице 15 ноября от полученных травм в результате российского удара по Киеву 14 ноября.
