Умер одним из первых во время аварии на ЧАЭС: что известно о Ходемчуке, жену которого убила ракета РФ

Его тело так и осталось под завалами 4-го энергоблока

Гибель вдовы первой жертвы аварии на ЧАЭС Валерия Ходемчука Натальи Ходемчук всколыхнула Украину. Ведь ее муж умер еще в 1986 году, а она в 2025 году после российского удара по Киеву.

Что нужно знать:

15 ноября в больнице скончалась седьмая жертва удара по Киеву — Наталья Ходемчук

Ее муж погиб во время аварии на ЧАЭС, его тело так и не нашли

Женщина получила ожоги 45% тела, спасти ее медики не смогли

"Телеграф" расскажет, как погиб Ходемчук и что известно о его жизни. Заметим, что мужчина был старшим оператором главного циркуляционного насоса 4-го энергоблока реакторного цеха ЧАЭС.

Ходемчук погиб в 1986 году во время аварии на ЧАЭС. В момент взрыва он находился у насосов, за которыми наблюдал. В результате нескольких нарушений работы 4-й энергоблок взлетел в воздух, именно там и работал Ходемчук.

Валерий Ходемчук

Известно, что мужчину искали восемь коллег. В 7 утра поиски были прекращены, однако Ходемчука не нашли. Его тело осталось погребенным под завалами 4-го энергоблока.

Валерий Ходемчук посмертно награжден орденом "Знак почета" и орденом "За мужество" III ст. Мужчина эпизодически показан в мини-сериале компании HBO "Чернобыль" (роль сыграл Киран О’Брайен). Также он упоминается в документальном фильме "Чернобыль: Два цвета времени" (Укртелефильм, 1986-88). Еще Ходемчука вспоминала Лина Костенко в книге "Записки украинского сумасшедшего" (2011).

Мемориальная доска Валерию Ходемчуку рядом с 4 энергоблоком ЧАЭС

Свадьба Валерия и Натальи

Известно, что с будущей женой Натальей он познакомился в столовой Припяти, где она работала. У них родилось двое детей. Наталья Ходемчук скончалась в больнице 15 ноября от полученных травм в результате российского удара по Киеву 14 ноября.

Дом, куда попал дрон в Киеве

Наталья Ходемчук

